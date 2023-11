Une erreur d’inattention avait coûté une médaille à Charles Moreau aux Championnats du monde de paracyclisme. Il a pu se racheter, dimanche, à Santiago, au Chili, aux Jeux parapanaméricains.

Le paracycliste de Victoriaville a remporté le bronze en catégorie H1-5. Il a signé un temps de 31 min 46,65 s, devancé par les Américains Ryan Pinney (31:19,05) et Brandon Lyons (31:38,33).

Ç'a bien été, c’est une belle expérience, un beau parcours, a dit Charles Moreau. On visait un podium, mais avec les classes combinées on ne savait pas trop à quoi s’attendre. C’est une belle période pour couper la saison morte, ça nous garde motivés pour la préparation en vue des Jeux de Paris.

L’athlète de 41 ans a gagné deux médailles de bronze aux Jeux de Rio, en 2016, et deux autres aux Jeux parapanaméricains en 2015.

Aux Championnats du monde, il avait raté le podium par huit centièmes de secondes parce qu’il avait mal jugé l’arrivée et arrêté son effort un peu trop tôt.

Il avait ajouté les Parapanams à son programme notamment pour oublier cet imprévu.

Hayward et Sametz en or et en bronze

Le Néo-Brunswickois Alex Hayward et le Calgarien Mike Sametz ont pris la 1re et la 3e place au contre-la-montre en catégorie C1-5.

Lauro Cesar s’est glissé entre les deux Canadiens.

Mike et moi nous sommes entraînés pendant une semaine à Bromont ensemble. On blaguait que ça serait bien d’être tous les deux sur le podium. C’est spécial de le faire dès la première course!

Nathan Clément, champion du monde en titre en T1, a remporté sa course.

Avec les informations de CBC Sports