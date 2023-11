Le moment qu'attendaient les partisans des Alouettes et des Blue Bombers est enfin arrivé. Dimanche soir, à compter de 18 h 43, la 110e Coupe Grey couronnera le champion de la Ligue canadienne de football (LCF).

Déjà, les rues de Hamilton, en Ontario sont remplies de couleurs et de gens costumés pour l’occasion. Des milliers de visiteurs ont festoyé et les célébrations sont entamées depuis jeudi, selon les organisateurs.

Au chapitre des spectateurs, 31 000 personnes sont attendues au stade Tim Hortons, qui accueillera le groupe californien Green Day au spectacle de la mi-temps.

8:36

Tous ces amateurs sont réunis pour une finale qui propose un duel qui semble inégal sur papier. Peu importe l'angle pour comparer les Alouettes de Montréal aux Blue Bombers de Winnipeg, la formation du Manitoba a toujours le dessus.

Publicité

Les Blue Bombers (14-4) ont remporté leurs deux matchs cette saison contre les Alouettes (11-7), en route vers la conquête du titre dans la Division ouest. Les Alouettes ont terminé au 2e rang dans l'Est, et ils n'avaient jamais enregistré 11 victoires au cours d'une même saison en 11 ans.

Même si les défenses sont une force des deux équipes, la seule statistique pour laquelle les Alouettes sont meilleures que les Blue Bombers est la moyenne de verges obtenues par l'adversaire sur leurs premiers essais. Montréal a terminé au deuxième rang de la LCF, tout juste devant Winnipeg.

Au chapitre de l'offensive, l'écart est flagrant. Les Manitobains sont premiers dans presque toutes les catégories statistiques, tandis que les Alouettes ont connu des ennuis toute la saison avec leur attaque.

Ouvrir en mode plein écran L'entraîneur-chef des Blue Bombers, Mike O'Shea. Photo : The Canadian Press / Nathan Denette

Mais l'équipe de Montréal se pointe à cette Coupe Grey forte de sept victoires consécutives. Les Alouettes viennent d'éliminer les Argonauts de Toronto et leur fiche historique de 16-2 en finale de l'Est. Les joueurs des deux équipes l'ont répété toute la semaine : la saison ne compte plus.

Publicité

Je ne me fie pas aux matchs qu'on a disputés contre eux, car sinon on ne serait pas ici en ce moment, a rappelé le maraudeur Marc-Antoine Dequoy plus tôt cette semaine. Les choses ont changé, notre défense et notre équipe ont changé. Tout ce qu'on peut faire, c'est de s'assurer de jouer au même niveau qu'on a joué ces dernières semaines.

Les Alouettes devront espérer qu'ils auront trouvé une solution au jeu au sol des Blue Bombers, qui ont accumulé 185 et 196 verges contre eux cette saison.

Je n'ai aucune inquiétude au sujet de notre défense contre la course, a assuré Dequoy. C'est du football à trois essais; si tu veux juste courir, ça peut se faire, mais on a un plan en place et on va le respecter.

De l'autre côté du ballon, les Blue Bombers devront se méfier des jeux sur courte et moyenne distances, où les Alouettes ont excellé la semaine dernière contre les Argonauts.

Le quart Cody Fajardo a réussi 10 de ses 13 passes de 19 verges ou moins, dont 9 de ses 11 passes de 9 verges ou moins. C'est possiblement la clé du succès pour les Alouettes afin de faire progresser le ballon, puisqu'aucune des passes de 20 verges ou plus tentées par Fajardo n'a trouvé preneur.

Winnipeg compte toutefois sur le redoutable ailier défensif Willie Jefferson. Le géant de 2,01 m (6 pi 7 po) constitue un problème à la fois contre le jeu au sol et aérien, en plus d'être un redoutable pourchasseur de quarts-arrières.

L'affronter va toujours vous donner des maux de tête, a noté le garde Kristian Matte, qui lui fera face en plusieurs occasions. Willie Jefferson est un vétéran du circuit. Il sait comment fonctionnent les attaques et il s'est amélioré chaque année. Il a plus d'un tour dans son sac : il peut rabattre des passes, se déplace rapidement.

Ouvrir en mode plein écran L'entraîneur-chef des Alouettes, Jason Maas. Photo : The Canadian Press / Nathan Denette

À mon avis, il aura sa place au Temple de la renommée. Face à des joueurs comme lui, vous savez qu'il réussira des jeux. Il faut s'assurer de ne pas commettre d'erreur.

Les Alouettes de Montréal et les Blue Bombers de Winnipeg s'affrontent pour la première fois à la Coupe Grey. Montréal participe à la finale de la LCF pour la première fois en 13 ans. Ils avaient alors vaincu les Roughriders de la Saskatchewan 21-18 au Commonwealth Stadium. Il s'agissait du deuxième championnat d’affilée pour elles.

Pour leur part, les Bombers participent au match de la Coupe Grey pour une quatrième année de suite, et ils convoiteront une troisième victoire. Après avoir battu les Tiger-Cats de Hamilton en 2019 et en 2021, les Bombers ont plié l'échine 24-23 devant les Argonauts de Toronto l'an dernier, après que le joueur de ligne défensive des Argos Robbie Smith eut bloqué la tentative de placement de 47 verges du botteur Marc Liegghio avec 54 secondes à écouler au cadran.

Le quart des Alouettes Cody Fajardo disputera son premier match ultime, bien qu'il ait remporté le championnat en tant que quart réserviste avec les Argonauts en 2017.

Ouvrir en mode plein écran Le quart Cody Fajardo et ses acolytes de l'attaque devront faire leur part pour espérer l'emporter en finale, dimanche, Photo : The Canadian Press / Nathan Denette

Le quart des Blue Bombers Zach Collaros fait partie des quelques joueurs de l'équipe qui participeront au match de championnat de la LCF pour une quatrième année d'affilée. Il prendra part à la finale pour la cinquième fois de sa carrière, après avoir aussi triomphé avec les Argonauts en 2012.

Dimanche, Collaros deviendra cependant le premier quart de la ligue à être partant pour quatre matchs de la Coupe Grey consécutifs.

Malgré leurs récents succès à la Coupe Grey, les Bombers ont une fiche de 12-15 dans le match de championnat. Les Alouettes ont triomphé 7 fois en 18 présences.

Plus de détails suivront.