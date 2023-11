William Nylander a touché la cible à 3 min 9 s de la prolongation et les Maple Leafs de Toronto ont battu le Wild du Minnesota 4-3, dimanche, en Suède.

Les Torontois ont laissé filer une avance de 3-1 en troisième période, mais ils ont tout de même réussi à signer une quatrième victoire consécutive.

Nylander, la vedette locale pendant cette série de matchs en Suède, s'est distancé de Marcus Johansson et il a déjoué Marc-André Fleury pour son 12e but de la campagne.

Nylander avait aussi récolté une mention d'aide en temps réglementaire pour accentuer à 17 sa séquence de matchs avec au moins un point pour amorcer une saison. Il s'agit d'un record d'équipe.

Morgan Rielly a ajouté un but et deux assistances pour les Maple Leafs. Auston Matthews a marqué un but et il en a préparé un autre alors que Matthew Knies a complété le pointage pour la formation torontoise.

Mitch Marner a mis la table pour deux filets des Maple Leafs, devenant le joueur le plus rapide de l'histoire de l'équipe à atteindre le plateau des 400 mentions d'aide en carrière. Joseph Woll a stoppé 33 rondelles dans la victoire.

Mats Zuccarello, qui a ajouté une aide, Jon Merrill et Jake Middleton ont enfilé l'aiguille pour le Wild. Fleury a réalisé 21 arrêts. L'équipe du Minnesota a subi un cinquième revers d'affilée.

Les Maple Leafs ont effacé un retard de deux buts en troisième période pour vaincre les Red Wings de Détroit 3-2, vendredi, à Stockholm.