Les skieuses coincées par le vent, Zermatt-Cervinia encore annulée

Pour la deuxième année, toutes les descentes au programme de l'étape italo-suisse inédite de Zermatt-Cervinia ont été annulées, soulevant interrogations et critiques quant à l'avenir de la course.

La décision prise dimanche n'a surpris personne. En raison des fortes rafales de vent, le jury et l'organisation ont décidé d'annuler la descente du jour , a annoncé la FIS.

Les mauvaises conditions météo ont douché les derniers espoirs des organisateurs dimanche.

Cela fait huit annulations en huit courses. La descente transfrontalière était pourtant très alléchante sur le papier, entre Suisse et Italie au pied du majestueux Cervin. Mais le glacier est difficile à dompter à cette période de l'année, à plus de 3 500 mètres d'altitude.

Les annulations à répétition relancent les critiques concernant la nécessaire adaptation du calendrier des compétitions.

En 2022, c'était le manque de neige en bas du tracé, cette année, c'est le vent. Les courses avaient pourtant été repoussées de deux semaines pour laisser au froid le temps de s'installer.

Dimanche, les organisateurs ont espéré jusqu'au bout une accalmie, retardant à plusieurs reprises le départ.

L'Italienne Sofia Goggia en reconnaissance sur la piste de Zermatt-Cervinia Photo : Getty Images / Alexis Boichard/Agence Zoom

Difficile d'imaginer sereinement l'avenir de cette course qui nécessite par ailleurs des moyens logistiques considérables pour préparer la piste, avec hélicoptères et pelleteuses sur le glacier, au détriment des préoccupations environnementales.

Je crois qu'on a vu les limites de cette course, a dit l'ancien descendeur français Johan Clarey, désormais retraité. Organiser des courses à plus de 3000 mètres d'altitude au mois de novembre dans une zone glacière, forcément ça augmente le risque d'annulation.

Mais encore une fois, c'est l'argent qui mène, et un déplacement de l'épreuve plus tard dans la saison est apparemment impossible.

D'un point de vue logistique, c'est impossible. Notre seule fenêtre , c'est novembre , a expliqué Franz Julen, directeur du comité d'organisation. L'intérêt des commanditaires ne serait pas assez important à la fin de l'hiver, les marques souhaitant donner de la visibilité au ski dès l'automne, avant le début de la saison touristique et avant les fêtes de Noël.

Les travaux sur le glacier sont déjà critiqués par les associations de défense de l'environnement. Mais malgré les critiques et les déconvenues, il est hors de question d'abandonner , a-t-il affirmé. Le comité d'organisation, la FIS et les fédérations suisse et italienne ont signé un contrat de cinq ans pour cette étape.

La prochaine étape de la Coupe du monde dames aura lieu les 25 et 26 novembre à Killington aux États-Unis.