L’équipe canadienne de sprint en patinage de vitesse sur longue piste a obtenu la médaille d’argent, dimanche, à la Coupe du monde de Pékin.

Le trio composé de Brooklyn McDougall, Madison Pearlman et Ivanie Blondin a arrêté le chronomètre en 1 min 28,76 s, à 1,02 s du temps de référence des Néerlandaises.

Nous sommes très heureuses de ce premier sprint par équipe de la saison! a dit McDougall après la course.

Je suis très excitée de monter sur le podium avec les filles aujourd’hui, a reconnu Madison Pearlman. Je n’ai pas fait de sprint par équipe depuis l’automne 2021 et j’avais oublié à quel point c’était amusant! Nous avons pris quelques décisions de dernière minute avant d’entrer sur la glace qui ont payé, alors j’attends avec impatience le reste de la saison.

Les Polonaises ont complété le podium.

2:28 Isabelle Weidemann, Valerie Maltais et Ivanie Blondin. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

C’est une deuxième médaille pour Ivanie Blondin, qui avait remporté l’argent devant sa coéquipière Valérie Maltais au départ groupé.

Publicité

Au 3000 m féminin, Maltais a pris la 5e place, un rang devant Isabelle Weidemann. La Norvégienne Ragne Wiklund a gagné l'épreuve.

Hier, j’avais une toux qui ne m’a pas trop nui énergiquement pour le départ groupé, a raconté Maltais. Aujourd’hui, je me suis réveillée avec le virus qui court chez plusieurs athlètes depuis la semaine dernière. J’ai les symptômes d’un rhume et une toux creuse.

Plus la journée avançait, moins je me sentais bien. J’aurais espéré le contraire. Malgré tout, je me suis concentré sur mon exécution et les trucs que j’ai à travailler pour mon 3000 m. Finalement, le temps n’est pas super vite, mais je termine quand même au 5e rang, donc ça se prend bien!

Au 5000 m masculin, Ted-Jan Bloemen a raté de peu le podium, avec un temps de 6:16,89, à 1,47 s de la troisième place.