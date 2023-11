Un sixième gain en sept matchs pour les Jets

Mark Scheifele a inscrit un but et ajouté deux aides pour aider les Jets de Winnipeg à vaincre les Coyotes de l'Arizona 5-2, samedi soir.

Kyle Connor, avec son 14e filet de la saison et mène la LNH à ce chapitre, Josh Morrissey, Vladislav Namestnikov et Mason Appleton ont aussi marqué pour les Jets, qui ont gagné trois matchs de suite et six de leurs sept derniers duels. Laurent Brossoit a repoussé 16 lancers.

Matt Dumba et Matias Maccelli ont trouvé le fond du filet pour les Coyotes. Karel Vejmelka a réalisé 21 tirs sur 25.

Morrissey a donné les devants 4-2 aux Jets après 4:15 de jeu en troisième période, sur une passe de Scheifele en deux contre un.

Appleton a confirmé la victoire des siens dans un filet désert avec 2:30 à disputer.

Connor a marqué avec 11:26 de jeu au deuxième vingt. Son tir a battu Vejmelka par-dessus l'épaule pour porter le score à 3-2.

Dumba a créé l'égalité 2-2 en redirigeant la passe de Travis Boyd, à 6:08 de jeu du deuxième engagement.

Après avoir accordé le premier but de la rencontre, les Jets se sont repris avec deux buts à 58 secondes d'intervalle, en première période.

Scheifele a marqué d'un tir du revers à 17:04 de jeu pour créer l'égalité.

La mention d'aide de Morrissey en première période était la 200e de sa carrière dans la ligue, faisant de lui le troisième défenseur de l'histoire de l'équipe à atteindre ce plateau.