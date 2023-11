Peu importe l'angle que vous tentez de prendre pour comparer les Alouettes de Montréal aux Blue Bombers de Winnipeg, la formation du Manitoba a toujours le dessus.

Les Alouettes ont une bonne défense. Les Bombers ont en une meilleure.

D'un point de vue statistique, du moins : la seule statistique pour laquelle les Alouettes sont meilleures que les Bombers est la moyenne de verges obtenues par l'adversaire sur leurs premiers essais. Montréal a terminé au deuxième rang de la LCF, tout juste devant les Bombers.

C'est encore plus flagrant si vous regardez du côté de l'attaque.

Les Manitobains sont premiers presque partout. Les Alouettes ? Disons que leur attaque n'a pas connu la meilleure saison qui soit.

Mais les Alouettes se pointent à cette Coupe Grey fortes de leurs sept victoires consécutives et ils viennent d'éliminer les Argonauts de Toronto et leur fiche historique de 16-2 en finale de l'Est. Et les joueurs des deux équipes l'ont répété toute la semaine : la saison ne compte plus.

Je ne me fie pas aux matchs qu'on a disputés contre eux, car sinon on ne serait pas ici en ce moment, a d'ailleurs rappelé le maraudeur Marc-Antoine Dequoy plus tôt cette semaine. Les choses ont changé, notre défense et notre équipe ont changé. Tout ce qu'on peut faire, c'est de s'assurer de jouer au même niveau qu'on a joué ces dernières semaines.

Les Alouettes devront espérer qu'ils auront trouvé une solution au jeu au sol des Blue Bombers, qui ont accumulé 185 et 196 verges contre eux cette saison.

Je n'ai aucune inquiétude au sujet de notre défense contre la course, a assuré Dequoy. C'est du football à trois essais; si tu veux juste courir, ça peut se faire, mais on a un plan en place et on va le respecter.

Le cas Jefferson

De l'autre côté du ballon, les Bombers devront se méfier des jeux sur courte et moyenne distances, où les Alouettes ont excellé la semaine dernière contre les Argos.

Le quart Cody Fajardo a réussi 10 de ses 13 passes de 19 verges ou moins, dont neuf de ses 11 passes de neuf verges ou moins. C'est possiblement la clé du succès pour les Alouettes afin de faire progresser le ballon, puisqu'aucune des passes de 20 verges ou plus tentées par Fajardo n'a trouvé preneur.

Les Bombers pourraient être privés d'un excellent élément en défense, puisque le secondeur Adam Bighill pourrait s'absenter. On prendra une décision de dernière minute dans son cas.

Ça ne signifie pas que les Bombers seront démunis cependant, puisque le redoutable ailier défensif Willie Jefferson sera de la partie. Le géant de six pieds sept constitue un problème à la fois contre le jeu au sol et aérien, en plus d'être un redoutable pourchasseur de quarts.

L'affronter va toujours vous donner des maux de tête, a noté le garde Kristian Matte, qui lui fera face en plusieurs occasions. Willie Jefferson est un vétéran du circuit. Il sait comment fonctionnent les attaques et il s'est amélioré chaque année. Il a plus d'un tour dans son sac : il peut rabattre des passes, se déplace rapidement.

On sait où il va être la plupart du temps, mais on a aussi vu qu'ils utilisent des schémas différents pour tenter de le camoufler, a noté l'entraîneur-chef Jason Maas. Il est si imprévisible que vous devez absolument vous fier à votre technique.

À mon avis, il aura sa place au Temple de la renommée. Face à des joueurs comme lui, vous savez qu'il réussira des jeux. Il faut s'assurer de ne pas commettre d'erreur.

Si vous utilisez la bonne technique et le bon positionnement et qu'il réussit quand même, c'est le football. Les grands joueurs réussissent des jeux. Nous avons énormément de respect pour toute leur défense, mais il peut changer le match à lui seul.

La carte cachée des Alouettes pour connaître du succès en attaque ? Les répétitions prises contre leur propre unité défensive.

Quand vous avez une équipe avec une aussi bonne défense, de s'entraîner contre une unité dont nous croyons qu'elle est l'une des meilleures de la ligue, ça ne peut faire autrement que de vous aider dans votre préparation. On doit être à notre mieux chaque semaine pour l'emporter dans cette ligue. Ça aide énormément d'affronter un groupe aussi coriace que notre défense.