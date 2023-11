Les Carabins joueront pour le titre universitaire canadien. L'Université de Montréal a battu les Mustangs de l'Université Western pour gagner la Coupe Uteck, samedi, au CEPSUM.

Les Carabins de l'Université de Montréal ont dominé la première demie et ils ont vaincu les Mustangs de l'Université Western 29-3.

Les Montréalais ont marqué 24 points en première demie pour remporter le trophée pour la troisième fois de leur histoire et une première depuis 2019.

Les Carabins participeront à la Coupe Vanier pour une quatrième reprise et ils tenteront de remporter les grands honneurs du football universitaire canadien pour une première fois depuis 2014.

Leurs adversaires ne sont toujours pas connus. Les X-Men de l'Université St. Francis Xavier et les Thunderbirds de l'Université de la Colombie-Britannique se disputeront leur billet dans le cadre de la Coupe Mitchell, plus tard samedi.

La défensive des Carabins a donné une autre leçon à l'attaque devant elle, après avoir limité le Rouge et Or de l'Université Laval à seulement six points la semaine dernière, à la Coupe Dunsmore.

Bruno Lagacé, Nicolas Roy et Louis-Philippe Gauthier ont tous les trois réalisé une interception aux dépens du quart des Mustangs Evan Hillock.

Harold Miessan et Jeremiah Ojo ont provoqué un échappé chacun, Christopher Fontenard en a récupéré deux et Roy a mis la main sur un autre échappé. Les Carabins ont également réussi cinq sacs et huit plaqués pour des pertes.

La semaine dernière, Miessan avait été nommé joueur défensif de l'année dans le Réseau du sport étudiant du Québec alors que Fontenard avait reçu le titre de joueur de ligne de l'année.

Le quart Jonathan Sénécal, l'athlète par excellence du football universitaire québécois, a complété 21 de ses 31 passes pour des gains aériens de 228 verges. Il a lancé une passe de touché et deux interceptions.

Ouvrir en mode plein écran Les Carabins de l'Université de Montréal affrontaient les Mustangs de l'Université Western en demi-finale nationale. Photo : Courtoisie / James Hajjar / Carabins de l'Université de Montréal

Hillock a vu 15 de ses 29 tentatives par la voie des airs être captées pour des gains de 212 verges, en plus de ses trois interceptions.

Sur les chapeaux de roues

Comme elle l'avait fait la semaine dernière, la défensive montréalaise a amorcé la rencontre en force. Après que les Mustangs eurent obtenu deux premiers essais, Roy a intercepté une passe de Hillock pour redonner la possession aux siens.

Les visiteurs ont répliqué de la même façon par l'entremise de Jacob Saunders, mais Sénécal s'est ressaisi quelques minutes plus tard.

Le quart des Carabins a bien distribué le ballon pour faire progresser son attaque et il a mis la touche finale en rejoignant William Legault dans la zone des buts pour donner les devants 7-0 à son équipe.

La défensive a refait des siennes avant la fin du premier quart. Lagacé a laissé sa pression pour sauter et intercepter une passe de Hillock, mettant la table pour un placement de 20 verges de Philippe Boyer.

Les Mustangs ont tenté de créer des choses offensivement, mais Miessan et Fontenard ont uni leurs forces pour redonner le ballon aux Bleus.

Même si la troupe de Marco Iadeluca n'a pas pu en profiter, l'attaque est retournée sur le terrain dès la séquence suivante, après une interception de Gauthier. Boyer a complété la série offensive avec un botté de précision de 25 verges.

Sénécal aussi a tenté de forcer un peu les choses et il a vu Jackson Findlay intercepter une passe flottante. L'attaque de l'Université Western n'est toutefois pas restée longtemps sur le terrain.

Après quelques jeux positifs des Mustangs, Ojo a provoqué un échappé et Fontenard a une fois de plus été bien placé pour mettre la main sur le ballon. Carl Chabot a procuré une avance de 20-0 aux Carabins lorsqu'il a franchi la seule verge le séparant de la zone des buts.

Les Mustangs n'ont pas été au bout de leurs peines avant de rentrer au vestiaire pour la mi-temps. Roy a récupéré un échappé dans le territoire ennemi pour permettre à Boyer de réaliser un placement de 19 verges.

Les hommes de Greg Marshall ont montré des signes de vie au troisième quart. Ils ont pour une rare fois progressé profondément dans la zone montréalaise et Brian Garrity a réussi un placement de 21 verges.

Boyer en a fait tout autant, sur une distance de 42 verges, pour placer les Carabins en avance 27-3. Les Mustangs ont concédé un touché de sûreté pour confirmer le pointage final.