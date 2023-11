BOSTON - Lorsque le Canadien est arrivé à Vegas, le 30 octobre, Martin St-Louis a présenté l’affrontement face aux Golden Knights comme un défi et une chance de faire ce que personne n’avait encore fait à ce moment-là, soit de battre les Golden Knights en temps réglementaire.

Ses troupes ont joué ce soir-là à Vegas leur meilleur match de la saison malgré une défaite en tirs de barrage, et ils tentent depuis de répliquer la qualité de l’opposition qu’ils ont offert ce soir-là à Vegas.

Jeudi soir, quand ce fut le tour des Golden Knights de lui rendre visite, le Tricolore a accordé une quantité impressionnante de chances de marquer à ses adversaires dans une défaite de 6-5.

À quelques heures d’affronter les Bruins à Boston, St-Louis a repris un peu le discours qu’il avait présenté à ses joueurs avant leur belle prestation à Vegas.

C’est une opportunité pour nous de se corriger contre une vraie bonne équipe à domicile et de faire ce que personne n’a fait jusqu’à maintenant, soit les vaincre à la maison , a observé l’entraîneur-chef à propos d’une équipe qui, malgré la retraite des centres Patrice Bergeron et David Krejci, est tout aussi dominante que l’an dernier.

Les Bruins ont un dossier de 6-0-1 au TD Garden et accusent un point de retard sur les Golden Knights en ayant disputé deux rencontres de moins.

Je sais qu’au dernier match on n’était pas à la normale défensivement comparativement à nos quatre matchs précédents, mais des fois tu dois lever ton chapeau à l’autre équipe, a ajouté St-Louis. Et malgré tout cela, ça leur a pris un avantage numérique de quatre minutes pour se séparer. Il y a donc beaucoup de positif parce que même si l’on n’était pas à la coche, on a gardé ça serré quand même.

Si son premier affrontement face aux Golden Knights a prouvé que le Canadien pouvait donner du fil à retordre aux meilleures équipes du circuit, il en a donné une autre démonstration la semaine dernière quand les Bruins sont arrêtés au Centre Bell et que le CH a mis fin à une séquence de dix matchs sans victoire face aux Bruins avec un gain de 3-2 en prolongation.

C’est le même genre d’exécution, avec un échec-avant bien établi, plusieurs secondes chances de marquer et du jeu étanche en défense que le Canadien voudra déployer sous l’œil attentif de ses papas, qui ont tous fait le voyage à Boston.

Les Bruins entendaient célébrer samedi soir les éditions des Big Bad Bruins de 1960 à 1976 en mettant d’anciennes vedettes comme Ken Hodge et Johnny Bucyk à l’avant-plan, mais ces festivités liées à leur centenaire sont assombries par l’arrestation de l’ailier Milan Lucic pour un incident de violence conjugale qui les a ébranlé alors qu'ils préparaeint leur affrontement face au Canadien.

Ouvrir en mode plein écran Justin Barron (photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Avec le soutien des défenseurs

La statistique est passée un peu inaperçue, mais aucune brigade défensive n’avait marqué plus de buts que celle du Canadien avant les matchs de samedi. Les défenseurs ont inscrit 12 buts depuis le début de l’année, ce qui les placent à égalité avec les arrières de trois autres équipes en tête de la LNH. Par ailleurs, 28,6 % des points accumulés par les joueurs du Canadien jusqu’à maintenant l’ont été par des défenseurs, un pourcentage qui leur confère le septième rang de la ligue parmi les brigades défensives.

Pour une formation comme le Canadien qui n'a pas le plus imposant arsenal offensif, la contribution des défenseurs est déterminante.

C’est une grosse partie du jeu, surtout de la façon dont il est joué aujourd’hui, a observé St-Louis. Tu ne peux pas attaquer juste avec trois joueurs. C’est plus difficile à défendre lorsqu’il y a quatre joueurs qui attaquent sur une montée. Et lorsqu’on attaque à cinq, tout le monde est engagé. Il y a beaucoup plus de mouvement qu’il y en avait à l’époque et ça crée beaucoup de confusion chez l’autre équipe. Même les meilleures équipes défensives ont de mauvaises présences dans leur territoire à cause de cette confusion. Ça pose problème à travers la ligue, et on doit continuer de s’améliorer là-dedans.

Justin Barron est l’un de ceux qui a donné l’exemple en appuyant l’attaque de plus en plus souvent, ce qui est un signe de la grande confiance qui anime présentement son jeu.

On a été récompensés dernièrement, mais je trouve que dès le début de la saison on a fait de bonnes choses même si ça ne se traduisait pas nécessairement par des buts, a fait valoir Barron. En tant qu’équipe, notre temps en zone offensive s’est amélioré et nos montées depuis la zone neutre sont meilleures aussi. C’est sûr que ça aide les attaquants, mais de notre côté, on est plus en mesure de trouver les espaces libres en montée et générer de meilleures chances en attaque.

Barron devait s’engager à devenir plus fiable dans son territoire en plus de faire preuve de patience en début de calendrier, mais il a saisi sa chance et apporté les améliorations souhaitées.

Il entend poursuivre sur son élan afin de conserver la confiance de ses entraîneurs.