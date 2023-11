Milan Lucic s’absente en raison d’un incident hors glace

Les Bruins de Boston ont annoncé samedi que l’attaquant Milan Lucic prendra une pause d’une durée indéterminée.

Selon des médias de Boston, il serait l’objet d’allégations de violence conjugale. Un incident serait survenu vendredi.

Dans un communiqué, les Bruins n’ont pas donné davantage de détails sinon que l’équipe était au courant de la situation et prenait celle-ci très au sérieux . L’organisation offrira à la famille de Lucic toute l’aide qui pourrait lui être demandée.

La police de Boston a déclaré qu'elle ne pouvait ni confirmer ni infirmer l'arrestation de Lucic, tôt samedi matin.

La police de Boston et l’agent de Lucic n’ont pas répondu à des demandes de réaction faites par l’Associated Press.

Lucic a disputé plus de 1300 matchs dans la LNH avec les Bruins, les Kings de Los Angeles, les Oilers d’Edmonton et les Flames de Calgary. Le vétéran de 35 ans a remporté la Coupe Stanley avec Boston en 2011. Il a signé un contrat d’un an d'une valeur de 1 000 000 $ avec jusqu’à 500 000 $ en bonis.

Blessé, le Vancouvérois n’a pas joué depuis le 21 octobre.