Le mauvais temps fait encore des siennes à Zermatt-Cervinia

La première des deux descentes dames de Coupe du monde de ski alpin, qui devait avoir lieu samedi sur le glacier de Zermatt-Cervinia, a été annulée en raison des mauvaises conditions météo. C'est ce qu'a annoncé la Fédération internationale de ski (FIS).

Un seul des trois entraînements officiels en amont de la course avait pu avoir lieu. Samedi, les organisateurs ont retardé jusqu'au bout leur décision, reportant d'abord le départ de 45 minutes avant de se résoudre à annuler la course.

En raison du vent fort et des prévisions peu favorables pour la journée, la FIS a décidé d'annuler la descente de ce jour , a indiqué une porte-parole de la fédération internationale.

Cette étape italo-suisse inédite avait déjà été complètement annulée en 2022 en raison du manque de neige. Et les courses hommes prévues le weekend dernier n'avaient elles non plus pas pu avoir lieu, cette fois en raison du vent et des importantes chutes de neige.

Aucune décision n'a encore été prise concernant la deuxième course du weekend prévue dimanche.

Cette épreuve inédite qui part de Suisse et qui se termine en Italie, a été ajoutée au calendrier la saison dernière, mais en sept tentatives, sept annulatioons. Le constat est sévère. L'inauguration de cette piste se heurte de plein fouet aux réalités d'un glacier difficile à dompter à cette période de l'année et à plus de 3500 mètres d'altitude.

De plus, la course a fait l'objet de polémiques concernant les moyens logistiques considérables pour préparer la piste, avec hélicoptères et pelleteuses sur le glacier, à rebours des préoccupations environnementales.

Il reste une dernière chance dimanche pour éviter un nouveau zéro pointé. Les skieuses pourront-elles s'élancer ? Une deuxième descente dames au programme.