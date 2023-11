Charles Leclerc en pole à Las Vegas, Lance Stroll pénalisé

Charles Leclerc (Ferrari) a enregistré samedi le temps le plus rapide de la séance de qualification, et il s'élancera en pole position du Grand Prix de Las Vegas. Lance Stroll partira de la dernière ligne de la grille.

Douce revanche pour l'équipe Ferrari qui avait bien mal débuté ce week-end dans le désert du Nevada. C'est la cinquième pole position de Leclerc cette saison et la 23e de sa carrière.

Je suis un peu déçu de ma Q3, je n'ai pas fait un super travail, a-t-il admis, mais ça a été suffisant pour la pole. On va essayer de tout mettre bout à bout pour gagner ici.

Leclerc a devancé son coéquipier Carlos Sainz fils, mais l'Espagnol est pénalisé de 10 places sur la grille du Grand Prix, après l'incident dont il a été la victime jeudi soir.

L'équipe italienne a en effet dû changer un élement moteur après que la monoplace ait heurté en plein ligne droite une bouche d'égout.

L'équipe a réussi un travail magnifique. On a dominé cette séance de qualification après une journée difficile, c'est incroyable d'être aux deux premières places, a commenté l'Espagnol. J'ai fait le maximum aujourd'hui. Mais je suis toujours très déçu et fâché de ce qui s'est passé hier, j'essaie juste de ne pas trop le montrer.

En raison de la pénalité à Sainz fils, c'est donc le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) qui s'élancera en première ligne. Le champion du monde aimerait remporter une 18e course cette saison.

Ouvrir en mode plein écran Max Verstappen négocie un virage sur le circuit de Las Vegas. Photo : Getty Images / Chris Graythen

Lewis Hamilton (Mercedes-Benz) et Sergio Perez (Red Bull) n'ont pas franchi Q2 et n'ont pas intégré le top 10 sur la grille.

En deuxième ligne, on retrouve George Russell (Mercedes-Benz) et Pierre Gasly (Alpine). Ça vient de nulle part, je pensais que ce serait le circuit le plus compliqué de la saison, a dit le Français. La voiture a bien fonctionné, je suis allé à la limite, j'ai fait des excellents tours, et je me retrouve en deuxième ligne, c'est incroyable.

Belle performance d'ensemble de l'équipe Williams, avec le 6e temps pour le Thaïlandais Alexander Albon et le 7e pour l'Américain Logan Sargeant.

J'ai pu enfin aller chercher le maximum de ce que la monoplace pouvait me donner, a dit Sargeant, et j'y arrive à Las Vegas, c'est super. La monoplace réagit bien.

Ouvrir en mode plein écran Lance Stroll sort du garage à Las Vegas pour participer aux essais libres. Photo : Getty Images / JIM WATSON

Chez Aston Martin, on tente de relativiser.

Fernando Alonso s'est qualifié pour Q3, et a obtenu le 10e temps, alors que Stroll, 14e, s'est vu infliger une pénalité de cinq places sur la grille pour non respect d'un double drapeau jaune agité lors des derniers essais libres disputés plus tôt vendredi.

J'étais à l'aise dans l'auto, et j'étais content de mon dernier tour lancé, mais il m'a manqué un peu de vitesse de pointe en Q2, a analysé le Québécois. C'est ce qui a fait que je n'ai pas pu passer en Q3, car les chronos sont serrés. Je vais devoir faire attention en course en raison de la pénalité, mais le rythme en course est bon, et on arrive à préserver les pneus.

Las Vegas est l'avant-dernière destination de l'année, avant la clôture de la saison à Abou Dabi.

Résultats de la séance de qualification:

1. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:32,726

2. Carlos Sainz fils (ESP/Ferrari) 1:32,770

3. Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:33,104

4. George Russell (GBR/Mercedes-Benz) 1:33,112

5. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:33,239

6. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes-Benz) 1:33.323

7. Logan Sargeant (USA/Williams-Mercedes-Benz) 1:33,513

8. Valtteri Bottas (FIN/Sauber Alfa Romeo-Ferrari) 1:33,525

9. Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:33,537

10. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes-Benz) 1:33,555

11. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes-Benz) 1:33,837

12. Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:33,855

13. Nico Hülkenberg (GER/Haas-Ferrari) 1:33,979

14. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes-Benz) 1:34,199

15. Daniel Ricciardo (AUS/AlphaTauri-Red Bull) 1:34,308

16. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes-Benz) 1:34,703

17. Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:34,834

18. Zhou Guanyu (CHN/Sauber Alfa Romeo-Ferrari) 1:34,849

19. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes-Benz) 1:34,850

20. Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull) 1:36,477

Avec les informations de Agence France-Presse