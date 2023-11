William Nylander et John Tavares ont chacun inscrit un but et deux aides et les Maple Leafs de Toronto ont battu les Red Wings de Détroit 3-2, vendredi, dans un match qui était présenté en Suède.

Tyler Bertuzzi a aussi marqué dans la victoire, en plus d'une aide. Ilya Samsonov a bloqué 27 tirs.

Nylander, qui disputait un match de la LNH chez lui, en Suède, pour la première fois, a prolongé sa séquence de match avec au moins un point en ouverture de saison à 16, un record d'équipe.

C'est vraiment spécial, a dit la vedette suédoise. C'était très plaisant.

Lucas Raymond et Daniel Sprong ont inscrit les filets des Red Wings, qui ont perdu leur premier match de la Série globale 5-4, jeudi, contre les Sénateurs d'Ottawa. Alex Lyon a repoussé 26 rondelles.

Raymond, également natif de la Suède, a vécu une belle expérience devant son pays natal.

C'était une expérience spéciale, a dit Raymond. Toutefois, au final, nous étions venus pour remporter deux matchs.

Les Maple Leafs perdaient 2-0 après 40 minutes de jeu. Ils ont marqué un premier but à 3:50 du troisième vingt, lorsque Bertuzzi a obtenu son quatrième but de la saison.

Nylander a créé l'égalité 2-2 en avantage numérique, en milieu de période, lorsqu'il a inscrit son 11e de la campagne. Mitch Marner a récolté une mention d'aide sur le but de Nylander.

Seulement 1:24 de jeu plus tard, Tavares a donné les devants à son équipe pour la première fois. L'attaquant a reçu la passe de Bertuzzi et a trouvé le fond du filet pour faire 3-2.

Raymond a porté le score à 2-0 pour les Red Wings avec son septième filet de la saison. Il a déjoué Samsonov d'un lancer le battant sous la mitaine.