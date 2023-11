Après la victoire contre les Argonauts de Toronto en finale de l'Est, il était bien difficile de trouver des défauts aux Alouettes de Montréal. Sauf peut-être la performance de son attaque.

En s'adressant à ses coéquipiers dans le vestiaire après la rencontre, le garde Kristian Matte a félicité la défense et les unités spéciales. Quand est venu le temps de passer à l'attaque, Matte n'est pas passé par quatre chemins : il a dit à ses partenaires de jeu qu'ils devraient en faire plus.

On sait qu'on a beaucoup plus à donner. On a regardé les bandes vidéo et on a quand même eu 32 minutes de possession de ballon et terminé avec deux touchés en autant de passages à l'intérieur de la ligne de 20. On a bien fait, mais on veut en faire plus.

Ces derniers ne se sont pas défilés à la suite de l'entraînement de vendredi. Les receveurs Tyson Philpot et Tyler Snead ont admis que l'attaque devrait connaître un meilleur match s'ils espèrent mettre la main sur la coupe Grey, dimanche, face aux Blue Bombers de Winnipeg.

Notre défense est la raison de nos succès, mais nous sommes confiants de pouvoir mettre l'épaule à la roue, a noté le porteur de ballon William Stanback. On veut appuyer notre défense. Quand elle nous donne le ballon, on veut en profiter. La semaine dernière, nous en avons fait juste assez, mais on doit sortir sur les chapeaux de roues cette semaine.

Kristian a raison, a admis Tyler Snead. Nous avons mis toute la gomme à l'entraînement et je crois que nous avons un bon plan de match pour dimanche.

Nous avons remarqué que dans les médias, on ne parlait que de la défense et des unités spéciales. On veut être une équipe à trois phases de jeu. Nous savons que nous devrons contribuer en attaque si on veut gagner la Coupe Grey.

L'entraîneur-chef Jason Maas a apporté une nuance importante aux commentaires de ses protégés : les trois phases de jeu devront connaître un meilleur match si les Oiseaux espèrent rapporter la coupe Grey à Montréal pour la première fois depuis 2010.

Je pense que nous avons connu une bonne semaine de travail. Mais pour être honnête, les trois phases de jeu doivent connaître un bon match pour l'emporter. Peut-on s'améliorer dans les trois phases de jeu? La réponse est oui.

Si nous voulons gagner ce match, nous devons être meilleurs. Ça prendra le meilleur de nous-mêmes si on souhaite l'emporter. C'est ce que nous voulons faire à l'entraînement cette semaine: s'améliorer dans tous les aspects du jeu.

Son vis-à-vis des Bombers, Mike O'Shea, a cependant pris bien soin de souligner que son équipe se préparait à affronter une formation équilibrée des Alouettes, précisant qu'aucune équipe unidimensionnelle ne pouvait atteindre la Coupe Grey.

Publicité

C'est peut-être une priorité pour eux de stopper un aspect, comme le jeu au sol de Brady Oliveira. Mais je ne crois pas qu'avec deux équipes qui disputeront ce genre de match, vous puissiez vous concentrer sur seulement un aspect. Que ce soit Montréal ou nous, les deux clubs ont suffisamment d'armes pour l'emporter.

Une petite flèche

Difficile de dire si c'était volontaire ou non, mais Jason Maas s'est permis une petite flèche à l'endroit des installations des Alouettes, à Montréal.

Nous apprécions tellement ce que les Tiger-Cats d'Hamilton font pour nous ici, en nous laissant utiliser leurs installations. Ce sont des installations grandioses et nous les traitons avec tout le respect et l'attention qu'elles méritent. C'est nouveau pour nous, nous n'avons pas ça chez nous.

L'équipe n'a pas de stade ni de complexe d'entraînement et son domicile, le stade Percival-Molson, est bien en deçà des standards de la LCF. C'est d'ailleurs l'unique stade de la ligue qui n'est pas une nouvelle construction ou n'a pas été rénové.

Absents

Sur le terrain, les Alouettes étaient de nouveau privés du garde à gauche Pier-Olivier Lestage. Blessé lors du dernier match de la saison, Lestage ne s'est toujours pas entraîné depuis et il serait surprenant qu'il soit de la grande finale.

Du côté des Bombers, les excellents receveurs Dalton Schoen, troisième du circuit Ambrosie avec 1222 verges par la passe cette saison, et Nic Demski, ainsi que le secondeur Adam Bighill ont raté un troisième entraînement consécutif.

Les Alouettes et les Blue Bombers croiseront le fer au Tim Hortons Field de Hamilton à compter de 18h (HNE) dimanche.