Un détour par Santiago pour Charles Moreau

Charles Moreau n'avait pas prévu faire un arrêt à Santiago au Chili, aux Jeux parapanaméricains, lorsqu'il a préparé sa saison de cyclisme sur route. Mais le vétéran de Victoriaville a décidé d'ajouter cet arrêt à son itinéraire, pour garder la forme et chasser de son esprit une performance décevante, réalisée à Glasgow en Écosse.

Lors des mondiaux, qui réunissaient pour la première fois le vélo sous toutes ses coutures, Charles Moreau était sur le point de bien faire, et de réaliser son objectif de décrocher une médaille au contre-la-montre. Mais une erreur d'inattention à la toute fin lui a été très coûteuse.

L'événement avait attiré les foules nombreuses, à un point tel que cela en était inhabituel pour Charles Moreau. On est tellement pas habitué de voir des spectateurs, mais là cette année, c'était super populaire. J'arrivais dans un parcours urbain où on voit pas très loin à l'horizon, à un kilomètre de la fin environ, et il y avait une masse de gens. Je pensais que c'était le fil d'arrivée, donc j'ai cessé de pédaler!

Il a finalement terminé au pied du podium. Aujourd'hui, le Québécois prend ça avec humour. Mais sur le coup, il était frustré. C'était une erreur de débutant. J'ai arrêté juste trois ou quatre secondes, mais j'étais à huit centièmes d'une médaille.

Une faute de parcours qui m'a amené à me dire : ''je vais aller me reprendre à Santiago!''

Un passage aux Parapanaméricains, dans un pays où il n'a jamais roulé, va lui permettre d'évacuer de cet esprit cette anecdote. Ma forme est excellente, j'ai de l'avance sur ma préparation. Ça va aussi me permettre de pas avoir un trop long moment d'inactivité avant la reprise à l'automne , avance-t-il.

Moreau roulera en Amérique du Sud pour la première fois depuis les Jeux de Rio, alors qu'il avait décroché deux médailles de bronze en 2016. Après une deuxième participation aux Jeux de Tokyo, Charles Moreau compte bien être du rendez-vous à Paris. Pour un dernier tour de piste paralympique?

Il ne se projette pas aussi loin, pour le moment. Honnêtement je ne pense pas à ça, ce serait un gros commitment (engagement) de dire tout de suite : ''ce sera mes derniers Jeux'', explique l'homme de 41 ans. Ça va dépendre comment ça va là-bas, il y a aussi des des considérations financières et familiales à prendre en compte. Ça demande des sacrifices à l'année longue. Plus on va approcher, plus je vais y penser.

Charles Moreau en sera à sa première compétition parapanaméricaine depuis les Jeux parapanaméricains de Toronto, où il avait raflé deux médailles de bronze.

Il va participer le dimanche 19 novembre au contre-la-montre et le dimanche suivant à la course sur route.