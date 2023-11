Le président du C. A. de Hockey Canada ne se représentera pas à son poste

Le président du conseil d'administration de Hockey Canada n'est pas en quête de sa réélection.

Hugh L. Fraser a pris la décision cet été de ne pas se représenter à son poste, motivé par le désir de poursuivre d'autres projets liés à la sécurité dans le sport.

Cette décision n'a pas été facile à prendre, puisque je suis extrêmement fier des réalisations de notre conseil d'administration de transition. Je suis motivé par les plans de Hockey Canada pour l'avenir, qui feront en sorte que l'organisation soit un exemple en matière de sécurité dans le sport, de gouvernance et d'équité, ainsi que de diversité et d'inclusion parmi les organismes sportifs du pays et de la planète , a-t-il affirmé par voie de communiqué.

Le juge à la retraite avait précédemment dit qu'il estimait qu'il était de son devoir d'intervenir pour aider à redresser Hockey Canada, après l'indignation nationale suscitée par la gestion de l'organisation nationale du sport des allégations d'agression sexuelle et des indemnisations versées aux victimes.

Fraser a été nommé membre d'un conseil de transition en décembre 2022 et a, depuis, supervisé une série de changements dans l'organisme sportif, notamment l'embauche d'un nouveau président et chef de la direction, l'investissement dans des initiatives de sécurité sportive, la mise en œuvre de modifications aux règlements et la garantie que les finances de l'organisation sont saines, plus claires et transparentes.

Les modifications des statuts ont été recommandées dans un rapport de 221 pages dirigé par l'ancien juge de la Cour suprême Thomas Cromwell, qui appelait à davantage de surveillance et de responsabilité.

Un nouveau conseil d'administration de Hockey Canada devrait être élu samedi.

Les membres éliront un nouveau conseil d'administration. Cette élection reflétera plusieurs modifications importantes aux règlements administratifs qui avaient été recommandées par M. Cromwell et préparera le chemin pour le prochain chapitre de l'histoire de Hockey Canada , a ajouté Fraser.

Fraser indique qu'il estime que Hockey Canada est revenu à une situation financière plus saine qu'au début, grâce au rétablissement du financement gouvernemental et au retour des entreprises partenaires.

Fraser quitte l'organisme alors que les conclusions d'un rapport d'enquête sur des allégations d'agression sexuelle impliquant des membres d'Équipe Canada junior de 2018 sont portées en appel.