L’équipe canadienne de volleyball assis se qualifie pour Paris

L'équipe canadienne féminine de volleyball assis a confirmé sa place aux Jeux paralympiques de Paris en remportant son match des demi-finales à la Coupe du monde au Caire, en Égypte, vendredi.

Les Canadiennes ont gagné 25-13, 25-17 et 25-23 sur les Allemandes.

On s’en va à Paris et je ne pourrais pas être plus fière, a déclaré l’entraîneuse-chef Nicole Ban. Nous nous sommes concentrées sur le processus, nous avons cru en ce groupe et nous nous sommes fait confiance malgré l’adversité. Nous avons accompli notre objectif de qualification et nous avons un autre match devant nous avec la médaille d’or en jeu contre la Chine.

Les Canadiennes sont invaincues jusqu'ici dans ce tournoi. Elles tenteront de poursuivre leur parcours immaculé samedi en finale.

À Tokyo, lors des derniers Jeux paralympiques, le Canada s'était incliné dans le match pour la médaille de bronze devant le Brésil. La compétition avait été remportée par les États-Unis, suivis de la Chine.