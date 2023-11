Laurent Dubreuil 6e du 500 m à la Coupe du monde de Pékin

Laurent Dubreuil a terminé au 6e rang du premier 500 m de la Coupe du monde de patinage de vitesse sur longue piste de Pékin, en Chine, vendredi.

Le patineur québécois a parcouru la distance en 35,06 s. Il a concédé 34 centièmes au vainqueur japonais Wataru Morishige (34,72).

Son compatriote Yuma Murakami (34,82) a obtenu la médaille d'argent, tandis que le Sud-Coréen Kim Jun-ho (35,00) a gagné la médaille de bronze, ex aequo au chrono avec le Néerlandais Merijn Scheperkamp.

Dubreuil occupe le 4e rang du classement général après ses 7e et 6e places au Japon, il y a une semaine.

Publicité

C'est un peu à l'image de la semaine passée. C'est une course qui me laisse sur ma faim. Techniquement, je n'ai vraiment pas bien exécuté ma course. Ça a toujours été ma force par le passé, mais c'est l'inverse en ce moment , a-t-il dit.

Lors de la finale B, le Canadien Joshua Telizyn (35,81) a pris la 12e place.

Au 1500 m, David La Rue a franchi la ligne d'arrivée au 8e rang en 1:46,29. Antoine Gélinas-Beaulieu (1:47,27) a suivi au 14e échelon. C'est le Néerlandais Kjeld Nuis (1:44,80) qui l'a emporté.

Le Canadien Connor Howe a dominé la finale B de la distance en 1:46,36. Vincent De Haître (1:48,09) a conclu l'épreuve en 9e position.

Ouvrir en mode plein écran Valérie Maltais Photo : Getty Images / Dean Mouhtaropoulos

Chez les dames, au 1500 m, Ivanie Blondin, Valérie Maltais et Isabelle Weidemann ont terminé en dehors du top 10.

Publicité

Blondin a about à la 11e place (1:58,14) juste devant Maltais (1:58,18), tandis que Weidemann (2:01,29) a pris le 19e et dernier échelon.

Je suis quand même heureuse de ma course, a dit Maltais. J'ai commis quelques erreurs aujourd'hui, surtout à propos de mon départ et de mon tracé sur la piste. Je sens que j'ai des choses à travailler, mais je vois la possibilité d'être plus rapide.

Dans la finale B, Maddison Pearman (2:01,01) a été la Canadienne la plus rapide, en 7e place, devant la Québécoise Béatrice Lamarche (2:02,95), 13e.

Au 500 m, la Canadienne Carolina Hiller (38,40) a fini 9e rang. Dans la finale B, les représentantes de l'unifolié Brooklyn Mcdougall et Pearman ont respectivement pris les 12e et 19e échelons.