Les Carabins, heureux négligés devant les Mustangs

La plupart des joueurs importants des Carabins de l’Université de Montréal étaient là, en 2021, quand le parcours de leur équipe s’est arrêté brutalement au CEPSUM , en demi-finale canadienne du football universitaire. Ils n’ont assurément pas oublié.

Les Carabins avaient pourtant déjà un pied en finale de la Coupe Vanier, mais les visiteurs, les Huskies de la Saskatchewan, avaient d’autres idées en tête. Comme d'inscrire un touché avec cinq secondes au cadran pour l’emporter in extremis 14-10. Quelle idée!

Le demi défensif Kaylyn St-Cyr, auteur de l'unique touché des Carabins dans une victoire de 12-6 samedi dernier contre le Rouge et Or de l'Université Laval, sur un retour d’interception, ne veut assurément pas rejouer dans le même film.

Tous les gars sont assurément encore habités par un sentiment de vengeance depuis deux ans, explique le joueur de dernière année. Le scénario est semblable cette année. On vient d’éliminer le Rouge et Or et on accueille une équipe qui présente un style de football complètement différent de celui des équipes du Québec. Notre approche est différente cette fois et les gars sont prêts.

Ouvrir en mode plein écran Kaylyn St-Cyr, des Carabins de l'Université de Montréal Photo : Courtoisie : Carabins / James Hajjar

Samedi, ce sont les puissants Mustangs de l’Université Western qui tenteront de gâcher la fête et de repartir avec la coupe Uteck dans un CEPSUM qui devrait afficher complet.

Les mauves ont remporté leurs 10 matchs cette saison et trônent au sommet du classement canadien, tout juste devant les Carabins, exactement où les aime Kaylyn St-Cyr. L’habit de négligé est toujours très convoité et confortable dans l’univers du sport.

On aime ça, on veut être les sous-estimés, répond de facto St-Cyr. Ça nous permet d’avoir cette haine et ce sentiment d’avoir faim et de pouvoir prouver au monde qui on est vraiment. Plusieurs ont douté, mais on croit en nos habiletés et on aime la position dans laquelle on se retrouve.

On joue contre le Rouge et Or trois fois par année, donc, il n’y a pas grand-chose qui nous impressionne, ajoute le volubile demi défensif. On va arriver avec le couteau entre les dents et si on joue comme on en est capable, il n’y a personne qui va être capable de nous passer.

Les Mustangs ont aussi l’habitude des grands rendez-vous. Ils ont gagné la Coupe Vanier en 2021 et ont atteint la demi-finale canadienne l’an dernier.

C’est une équipe habituée à jouer des matchs hors conférence et ils ont acquis beaucoup d’expérience lors des dernières années, analyse Marco Iadeluca, l’entraîneur-chef des Carabins. Offensivement, c’est une très belle machine de football et ils sont parmi les meneurs au Canada dans pas mal toutes les catégories. Ce sera un beau défi, mais on a aussi la défense pour que ça donne un bon match.

Western a longtemps été réputé pour l’efficacité de son jeu au sol tout en puissance, mais l’entraîneur des Carabins estime que l'attaque de l'université ontarienne est aujourd’hui beaucoup plus diversifiée qu’elle ne l’était. Cette évolution n’altère en rien la confiance qu'affiche l’entraîneur envers son équipe.

On affronte une super belle équipe, mais j’adore le groupe qu’on a sous la main présentement et j’adore notre niveau de confiance, confie Marco Iadeluca. On est super concentrés dans le moment comme on l’a été toute l’année. J’aime ce que je vois et jouer à la maison, devant nos partisans, ça va nous aider aussi. J’ai très hâte à samedi.

J’ai aimé notre progression toute l’année, ajoute Iadeluca. Lors d’un match contre McGill, on était menés par 13 points et on a gagné le reste du match 36-1. On a réussi à bien rebondir après notre seule défaite contre Concordia. On a été très bons dans les trois facettes du jeu et je pense que défensivement, on joue en ce moment notre meilleur football.

Que les Carabins gagnent ou perdent, le match de samedi sera le dernier de Kaylyn St-Cyr, quatre ans après son arrivée. Il essaie fort de se préparer pour un duel comme les autres, mais il sait que ce sera tout sauf un match comme les autres.

Ouvrir en mode plein écran Les Carabins célèbrent la conquête de la Coupe Dunsmore 2023 Photo : The Canadian Press / Peter McCabe

C’est quand même un petit deuil parce que c’est ma maison et ça me brise le cœur, explique l’un des capitaines des Carabins. Je dois l’approcher comme une partie comme les autres, mais je vais juste profiter pleinement de chaque jeu pour la dernière fois sur notre terrain.

Et pas question de se projeter tout de suite à la Coupe Vanier la semaine suivante. Le match contre les Mustangs est la troisième étape cruciale de quatre que veulent franchir avec succès les Carabins.

Les mots Coupe Vanier sont même un peu tabou dans l’antre des bleus.

On essaie de ne même pas mentionner le nom du championnat, confie St-Cyr. Tout ce que je sais, c’est qu’on joue notre meilleur football et depuis le début de l’année, on s’est dit que la flèche de notre progression va vers le haut. Ce n’est pas une flèche qui est droite, il y a eu des hauts, des bas, des gains et des reculs, mais au final, on s’améliore et on progresse.

Dans l’autre demi-finale canadienne, les Thunderbirds de UBC recevront, en fin d’après-midi samedi, les X-Men de l’Université St-Francis-Xavier.

Les vainqueurs des deux duels se retrouveront le samedi suivant lors de la Coupe Vanier, disputée à l’Université Queen's à Kingston.

Un verre avec Danny Maciocia

Marco Iadeluca a été coordonnateur offensif des Carabins pendant sept ans sous les ordres de Danny Maciocia. Les deux hommes étaient des amis proches avant même de devenir collègues à l’Université de Montréal, de 2011 à 2018.

Samedi soir, quelques heures après la victoire des Carabins contre le Rouge et Or et celle des Alouettes devant les Argonauts à Toronto, les deux hommes ont partagé un verre chez Iadeluca.

Ouvrir en mode plein écran Marco Iadeluca, entraîneur-chef des Carabins de l'Université de Montréal Photo : Courtoisie : Carabins / James Hajjar

Maciocia, maintenant directeur général des Alouettes, et Iadeluca habitent tout près l’un de l’autre.

Les entraîneurs des Carabins étaient chez moi et Danny est passé pendant une quinzaine de minutes, raconte Iadeluca. On a pris un petit verre pour célébrer les victoires. On se parle toutes les semaines et je n’ai jamais eu peur de faire appel à ses conseils si j’ai besoin de me faire guider avant de prendre des décisions importantes.

Marco Iadeluca va assurément regarder le match de la Coupe Grey, dimanche. Outre Danny Maciocia, de nombreux anciens joueurs et entraîneurs des Carabins travaillent aujourd’hui pour les Alouettes, mais aussi pour les Blue Bombers.

Reste à voir dans quelles conditions Iadeluca regardera le match. Si ses Carabins devaient gagner samedi, les entraîneurs seraient déjà au boulot dimanche pour préparer la grande finale canadienne.

C’est sûr que je vais regarder le match, mais est-ce que je vais regarder seulement du coin de l'œil parce que je serai encore en train de travailler? On verra, mais assurément, je vais regarder d’une façon ou d’une autre.

Et parions que si les Carabins atteignent la finale de la Coupe Vanier, Maciocia ne voudra pas lui non plus manquer le match.

Les matchs de demi-finales canadiennes seront diffusés en direct sur le site de CBC Sports.