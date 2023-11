Carlos Alcaraz complète le carré d’as aux finales de l’ATP

L'Espagnol Carlos Alcaraz a décroché le dernier billet pour les demi-finales des Masters de l' ATP en battant le Russe Daniil Medvedev, déjà qualifié pour le dernier carré, 6-4, 6-4, vendredi à Turin, en Italie.

Le no 2 mondial qui participe pour la première fois à ce tournoi, a terminé en tête du Groupe Rouge avec une fiche de 2-1. Il sera opposé samedi au Serbe Novak Djokovic (2-1), no 1 mondial et tenant du titre. L'autre demi-finale opposera l'Italien Jannik Sinner (3-0), 1er du groupe vert, à Medvedev (2-1).

Je suis très heureux d'atteindre le dernier carré pour ma première participation, cela a été un match très difficile, contre un adversaire qui est toujours compliqué , a expliqué après sa victoire Alcaraz qui a battu cette année Djokovic en finale à Wimbledon.

Dans la première manche, l'Espagnol, 20 ans, a pris le service de son adversaire sur un jeu blanc à 3-3 et a conservé son avantage pour remporter la manche en 39 minutes.

L'Espagnol a brisé une nouvelle fois Medvedev, auteur notamment d'une grossière erreur sur une volée et d'une double-faute, dans le 9e jeu de la seconde manche pour mener 5-4 et emballer le match sur son service.

Ainsi, le dernier match de simple de la phase de groupe entre Andrey Rublev (no 5) et Alexander Zverev (no 7) n'a plus aucune incidence sur le classement final.