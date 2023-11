Les athlètes paralympiques recevront une prime à la médaille, assure la ministre

Contrairement à leurs homologues olympiques, les athlètes paralympiques du Canada ne reçoivent pas de prime lorsqu'ils remportent des médailles. Mais cette injustice serait sur le point d'être réparée, promet Carla Qualtrough.

Qualtrough l'a indiqué en entrevue à CBC Sports jeudi, lors d'une entrevue accordée en marge des Jeux parapanaméricains.

Ça va se faire, a-t-elle déclaré. Je ne peux offrir la primeur à quiconque, donc je ne peux pas fournir plus de détails, mais je peux vous assurer qu'on aura de bonnes nouvelles à annoncer avant les Jeux de Paris.

L'ancienne championne paralympique Chantal Petitclerc, de même que d'autres athlètes comme Aurélie Rivard, ont plusieurs fois déploré la situation actuelle. À la conclusion des derniers Jeux paralympiques, tenus à Pékin, la ministre des Sports à l'époque, Pascale St-Onge, avait affirmé à Radio-Canada Sports être à la recherche d'une solution.

Publicité

Elle a depuis cédé sa place à Carla Qualtrough, elle-même une ancienne nageuse paralympique.

Depuis 2008, les athlètes olympiques canadiens touchent une prime lorsqu’ils terminent parmi les trois premiers aux Jeux olympiques.

Pour l’or, 20 000 $; pour l’argent, 15 000 $; et pour le bronze, 10 000 $.

Ces bonis à la performance sont versés par l’entremise du Fonds d’excellence des athlètes du Comité olympique canadien (COC). Ce sont majoritairement des donateurs privés qui en renflouent les coffres. Pour sa part, le Comité paralympique canadien (CPC) ne dispose pas d’un appui financier similaire.

C'est un geste symbolique, mais aussi un geste tangible. Ça coûte de l'argent, être un athlète, et les athlètes handicapés font face à des surcoûts et à des barrières , a expliqué Qualtrough, qui a une déficience visuelle. L'argent a son importance.

Publicité

L'une des deux chefs de mission de l'unifolié pour les Jeux parapanaméricains, Karolina Wisniewska, croit aussi qu'il s'agirait d'un pas dans la bonne direction. C'est absolument plus qu'un symbole, c'est une façon de joindre l'action à la parole. Tout le monde parle d'équité, c'est le moment d'être cohérent.

Wisniewska a représenté son pays aux Jeux paralympiques à trois occasions, raflant huit médailles au passage en ski alpin.

Ce serait une contribution majeure pour des sportifs qui font face à des coûts différents et plus élevés. Ce serait même d'une aide encore plus significative pour eux que pour les athlètes olympiques, si je peux me permettre d'aller jusque-là dans mes propos.

Je travaille dans les systèmes sportifs et je connais bien ceux des autres pays. On voit bien que le Canada doit combler un certain recul.

D’autres pays, comme l’Australie et les États-Unis, ont très récemment débloqué des fonds supplémentaires pour permettre une équité entre athlètes et para-athlètes.

Les Jeux parapanaméricains s'amorcent ce vendredi 17 novembre et seront webdiffusés jusqu'au 26 novembre sur le site web de Radio-Canada Sports.