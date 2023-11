Ça commence mal à Las Vegas, pour Ferrari et pour les amateurs

Le Grand Prix de Las Vegas a connu une première journée compliquée. Une plaque d'égout mal fixée a volé la vedette lors des premiers essais, jeudi soir, retardant considérablement la suite des festivités.

À l'aube d'un week-end en nocturne annoncé comme spectaculaire, le premier contact des monoplaces avec le circuit urbain a été... brutal.

La première séance d'essais libres a été arrêtée après seulement une dizaine de minutes en raison d'une plaque d'égout mal fixée.

La Ferrari de Carlos Sainz fils s'est arrêtée après avoir roulé à pleine vitesse sur le couvercle d'une bouche d'égout, déclenchant le drapeau rouge de la direction de course, quelques minutes avant que les organisateurs n'annoncent la fin définitive de cette séance initialement programmée pour une heure.

Ouvrir en mode plein écran Les travailleurs réparent la bouche d'égout sur le circuit de Las Vegas. Photo : Getty Images / JIM WATSON

À la suite de cet incident, la direction de course a annoncé que chacune des plaques d'égout présentes sur le circuit urbain allait devoir être vérifiée pour des raisons de sécurité.

Publicité

Après cet incident, le directeur de l'équipe Ferrari, Frédéric Vasseur, s'est présenté furieux devant la presse. La monoplace est complètement endommagée, son moteur, sa batterie , a-t-il détaillé.

C'est inacceptable. Ça nous coûte une fortune , a-t-il confirmé.

Un incident similaire avait eu lieu en 2019 au Grand Prix d'Azerbaïdjan, lorsque la voiture du Britannique George Russell, alors chez Williams, avait heurté une plaque d'égout, entraînant l'arrêt des premiers essais.

La décision a retardé la suite du programme. La deuxième séance d'essais libres a commencé avec plus de 2 h 30 min de retard et a duré 90 minutes au lieu des 60 normalement prévues.

Mais il n'y avait plus de spectateurs autour du circuit. Pour une question de sécurité en raison de l'heure tardive, les organisateurs ont décidé de vider les gradins et les zones d'hospitalité à 1 h 30 du matin, soit 30 minutes avant le début de la deuxième séance.

Publicité

Les spectateurs qui avaient acheté des billets pour la seule soirée de vendredi n'ont donc eu droit qu'à huit minutes d'action en piste, et ils ne seront pas remboursés.

En plus, la FIA pénalise Ferrari

Et pour alourdir l'atmosphère, Sainz fils a écopé d'une pénalité de 10 places sur la grille de départ après un changement d'élément moteur dans sa monoplace.

Après l'incident, Ferrari a soumis à la direction de course une demande de dérogation au règlement sportif , afin de permettre le remplacement des pièces en question sans être pénalisé, mais cela a été refusé.

Si les dommages ont été causés par des circonstances extérieures très inhabituelles , a expliqué la direction de course, l'article 2.1 du règlement sportif de la F1 oblige la direction de course à appliquer le règlement tel qu'il est écrit .

En conséquence, la sanction obligatoire prévue à l'article 28.3 du Règlement sportif doit être appliquée.

Si la direction de course avait le pouvoir d'accorder une dérogation face à ce qu'ils considèrent dans ce cas comme des circonstances atténuantes, inhabituelles et malheureuses, elle l'aurait fait, mais les règlements ne permettent pas une telle action , est-il aussi écrit dans ce même document.

Si Ferrari ne change pas d'ici là d'autres éléments de sa monoplace en contrevenant au règlement, Sainz fils partira donc au mieux 10e sur la grille de départ.

Charles Leclerc a été le plus rapide de la deuxième séance d'essais libres, allongée à 90 minutes. Il a devancé son coéquipier Carlos Sainz fils, dont la monoplace avait été réparée, et Fernando Alonso (Aston Martin).

Les pilotes ont été prudents en pneus mi-durs, le temps de se familiariser avec les virages du long circuit de 6 km. En pneus tendres, c'est le pilote monégasque qui a réussi le temps de référence, en 1 min 35 s 265/1000.

L'équipe Aston Martin est dans le coup. Alonso a fini la séance au 3e rang (+0,528) et Lance Stroll a fait le 8e temps (+1,231). Le Québécois a été un des plus assidus en piste , avec plus de 40 tours.

L'équipe Red Bull était clairement en mode reconnaissance, Sergio Pérez finissant au 4e rang (+0,820) et le champion du monde Max Verstappen, au 6e rang (+0,918).

Parmi les vedettes de cinéma présentes dans le paddock de Las Vegas, l'acteur canado-américain Ryan Reynolds, originaire de Vancouver.

Il est actionnaire de l'équipe française Alpine-Renault, et le pilote Esteban Ocon l'a surpris en lui montrant le casque qu'il porte ce week-end.

Ouvrir en mode plein écran Esteban Ocon montre à l'acteur Ryan Reynolds son casque pour le week-end de Las Vegas, qui ressemble au masque du super héros Deadpool. Photo : Twitter / Esteban Ocon

Rappelons qu'en juin, un groupe d'investisseurs, dont fait partie l'acteur canadien, a versé un montant de 287,5 millions de dollars canadiens pour acquérir 24 % de l'équipe française.

Ouvrir en mode plein écran Esteban Ocon dans sa monoplace avec son casque en hommage au personnage Deadpool Photo : Getty Images / JIM WATSON

Résultats de la deuxième séance d'essais libres :