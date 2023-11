Martin St-Louis a coutume de dire que la victoire n’est pas loyale, qu’elle ne revient pas nécessairement à l’équipe qui la mérite. Mais parfois oui.

Il y avait une équipe qui méritait de gagner ce duel du jeudi soir au Centre Bell et c’étaient les Golden Knights de Vegas, ce qu’ils ont fait par la marque de 6-5 après avoir été en retard au pointage pendant une bonne partie du match.

Incroyablement, le Canadien s’est bâti une avance de deux buts en première période pour une seule raison : Cayden Primeau.

Laissé à lui-même, bombardé de toutes parts, le jeune gardien du Canadien avait des allures de miraculé après 20 minutes. Les Knights avaient tenté 41 tirs en une seule période; le CH, 12. Au total, Vegas a obtenu 95 tentatives de lancers contre 51. Une domination de tous les instants.

C’est complètement l’opposé du match contre Calgary [mardi]. Après la deuxième, on était en retard par un but, mais on se disait : "On est meilleurs que ces gars-là". Là, c’était le contraire. On se disait : "On se fait dominer et on est chanceux d’être en avance. Prenons le positif et essayons d’en profiter". Mais on ne se sentait pas bien. On n’a pas été capables de renverser la vapeur , a expliqué Johnathan Kovacevic.

Des joueurs indisciplinés, complètement dépassés à forces égales et battus sur les unités spéciales (Vegas a marqué trois fois en avantage numérique et une en désavantage); St-Louis a admis que son équipe a mérité [son] sort .

Il y a là une bonne leçon. Le Tricolore a gagné quelques rencontres cette saison qui n’auraient pas dû lui revenir et l’équipe en était pleinement consciente. Il est possible d’arracher des points ici et là et de se maintenir à flot pendant quelques matchs, quelques semaines peut-être, en jouant moins bien que l’adversaire. C’est possible.

Ultimement, ces équipes chanceuses se font rattraper par contre. Et c’est un peu ce qui est en train d’arriver au Canadien. Quand le rival vous étourdit, les erreurs surviennent, les défaites aussi.

Brendan Gallagher recevra sa part du blâme pour cette punition tardive en fin de troisième engagement. Le petit attaquant a envoyé son bâton au visage de Pavel Dorofeyev et a été puni pour quatre minutes. Pendant qu’il rongeait son frein, les Knights ont marqué deux fois.

La punition en soi a empêché Dorofeyev d’obtenir une chance de marquer de qualité, ce qui pourrait être vu comme une bonne pénalité , mais Gallagher s’était d’abord placé dans l’embarras en ratant sa couverture sur le Russe.

Ça ne peut pas arriver , a laissé tomber l’entraîneur.

Après le match, Kovacevic a préféré prendre un pas de recul et regarder le tout avec philosophie. Vrai que le CH a passé une mauvaise soirée, mais, après tout, à trois minutes de la fin, il avait encore toutes ses chances de l’emporter contre les champions en titre, deux semaines après les avoir malmenés à Vegas.

Le Tricolore se fait rarement battre à plates coutures cette saison. Aucune autre équipe n’a disputé plus de matchs qui se sont soldés par une différence d’un but (11), dans un sens ou dans l’autre.

Ça aussi, c’est une occasion d’apprentissage.

On veut s’habituer à jouer dans ces matchs serrés pour devenir l’équipe qu’on veut être dans le futur. En séries, tous les matchs seront serrés. C’est important de se sentir à l’aise dans ce genre de match, d’être capable de les gagner, d’être capable de venir de l’arrière. Ç’a beaucoup avoir avec la force mentale. Ne jamais s’enflammer quand on marque ou se laisser abattre quand on se fait marquer. S’en tenir à notre système de jeu, peu importe le pointage. Je vois ça d’un bon œil aussi dans le sens où on sera éventuellement à l’aise dans ces matchs , a lancé Kovacevic.

On pourrait dire qu’ils le sont déjà, ne serait-ce qu’en raison des quatre victoires en prolongation récoltées jusqu’ici, un autre sommet dans le circuit Bettman.

Et le duel contre les Knights ne fait que les préparer pour celui tout aussi relevé qui attend l’équipe samedi soir à Boston.

C’est la seule façon de voir les choses, a enchaîné Kovacevic. C’est notre responsabilité. Boston est une autre excellente équipe qui t’enlève de l’espace. Ce sont des styles de jeu qui se ressemblent.

Ce qui donne à peine le temps de souffler pour essayer d’assimiler ces apprentissages en vitesse. La LNH est parfois une ligue impitoyable.

Parlez-en à Cayden Primeau qui, lui, contrairement à son équipe, aurait mérité un meilleur sort. Si le CH a cru pouvoir renverser les Knights, c’est uniquement en raison de ses 36 arrêts, dont certains spectaculaires.

Mais la victoire a été fidèle au plus méritant mardi.

Au tournoi de golf, Jeff Gorton avait exprimé le souhait que son équipe joue des matchs significatifs le mois de mars venu, entendre par là que le Tricolore soit encore dans la course. C’est improbable, mais en attendant les joueurs sont compétitifs dans à peu près tous leurs matchs. Même si ce n’est que le mois de novembre, ça a certainement une valeur.

En rafale

Le défenseur Arber Xhekaj a quitté la rencontre après avoir été solidement plaqué en deuxième période par le costaud Ivan Barbashev. L’Ontarien de 22 ans a lourdement chuté sur son épaule droite en tombant à la renverse. Le Canadien n’a pas fourni de détails sur son état de santé.

Ouvrir en mode plein écran Arber Xhekaj Photo : The Canadian Press / Christinne Muschi

L’an dernier, Xhekaj avait dû mettre fin à sa saison prématurément en raison d’une autre blessure à l’épaule, droite cette fois-là. Le grand arrière avait dû subir une opération.

Le Canadien pourrait avoir à rappeler un autre défenseur de Laval advenant que sa blessure soit sérieuse et que celle à Jordan Harris le garde encore à l’écart du jeu face aux Bruins.