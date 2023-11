Le Canadien a livré une deuxième bonne bataille aux champions en titre de la Coupe Stanley en un peu plus de deux semaines, mais il s'est à nouveau avoué vaincu.

Jack Eichel a rompu l'égalité tard en troisième période en avantage numérique en plus d'amasser deux aides et les Golden Knights de Vegas ont défait le club montréalais 6-5, jeudi soir au Centre Bell.

Le Tricolore a inscrit au moins quatre buts en temps réglementaire pour une deuxième fois seulement cette saison. Il avait précédemment accompli l'exploit lors de son match d'ouverture, quand il avait perdu 6-5 en tirs de barrage contre les Maple Leafs de Toronto.

Il a toutefois gaspillé des avances de 2-0, 3-1 et 4-3 face aux Golden Knights, qui n'ont jamais lâché prise.

Jesse Ylonen a réussi un doublé, Alex Newhook a récolté un but et une aide, alors que Johnathan Kovacevic et Justin Barron ont aussi marqué pour le Canadien (7-8-2), qui a encaissé un troisième revers de suite. Nick Suzuki a amassé deux aides et Cayden Primeau a réalisé 36 arrêts.

Shea Theodore a récolté un but et trois aides et Mark Stone, un but et deux aides pour les Golden Knights (13-3-1), qui ont également profité des réussites de Brayden McNabb, Brett Howden et Jonathan Marchessault. Adin Hill a repoussé 23 tirs.

Le Canadien a perdu les services du défenseur Arber Xhekaj en deuxième période. Il a pris la direction du vestiaire peu de temps après avoir encaissé une dure mise en échec d'Ivan Barbashev. L'équipe a indiqué qu'il souffrait d'une blessure au haut du corps.

L'attaquant Michael Pezzetta a été inséré dans la formation du Canadien pour cette rencontre. Il a pris la place de Rafaël Harvey-Pinard, aux prises avec une blessure au bas du corps. L'état de santé de Harvey-Pinard sera réévalué de manière quotidienne.

Le Canadien jouera son prochain match samedi, quand il rendra visite aux Bruins, à Boston.

Les pères des joueurs du Canadien avaient été invités au Centre Bell jeudi et ceux présents accompagneront l'équipe ce week-end à Boston.

Festival offensif

Après un bel hommage à Karl Tremblay, chanteur des Cowboys Fringants décédé mercredi, le Canadien a marqué deux buts en première période pour une première fois cette saison.

3:32 Avant le match contre les Golden Knights, le Canadien a rendu hommage à Karl Tremblay. Photo : Radio-Canada

Newhook a touché la cible sur le premier tir du Canadien, à 6:43, et alors que les visiteurs en avaient déjà huit au compteur. Il a surpris Hill du côté du bouclier.

Kovacevic a battu à son tour Hill environ en visant au même endroit à 10:03, après qu'un tir de Newhook eut atteint l'attaquant des Golden Knights Michael Amadio près de l'enclave.

Newhook mettait fin à une disette de 13 matchs, tandis que Kovacevic marquait son premier but de la saison à sa 17e sortie.

À l'autre bout de la patinoire, Primeau a multiplié les arrêts. Il a fait la barbe cinq fois à William Karlsson durant la période, dont au moins quatre fois sur des chances de qualité.

Le marqueur officiel a été occupé en deuxième période, quand les deux équipes ont marqué un total de six buts.

Howden a inscrit les Golden Knights au pointage en marquant en infériorité numérique à 2:33.

Ylonen a marqué son premier but de la rencontre à 8:28, au terme d'une échappée après avoir intercepté une rondelle à la ligne bleue des visiteurs.

McNabb a répliqué 18 secondes plus tard pour les Golden Knights. Il a été atteint par un lancer de Theodore alors qu'il passait dans l'enclave, puis a surpris Primeau, qui cherchait la rondelle.

Marchessault a créé l'égalité 3-3 à 11:20 lors d'une descente à deux contre un, mais le Canadien a repris les devants 33 secondes plus tard. Ylonen a profité d'une passe de Michael Pezzetta à partir de l'arrière du filet pour battre Hill grâce à un tir sur réception.

Theodore est toutefois revenu à la charge à 16:07, permettant aux Golden Knights de créer l'égalité 4-4 avant la fin du deuxième vingt. Il a déjoué Primeau grâce à un long tir durant un avantage numérique.

Brendan Gallagher a écopé une punition mineure double pour bâton élevé avec 2:51 à faire en temps réglementaire, ouvrant la porte aux Golden Knights.

Eichel en a profité pour battre Primeau dans la partie supérieure du côté de la mitaine 55 secondes plus tard.

Après un but d'assurance de Stone, Barron a redonné espoir aux partisans en réduisant l'écart à 6-5 avec 53,2 secondes à écouler au cadran. Hill a toutefois résisté au dernier assaut du Tricolore.