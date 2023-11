L’équipe nationale de soccer masculin amorce une série cruciale de deux matchs contre la Jamaïque, vendredi soir, à Kingston. L’objectif est bien sûr de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des nations de la CONCACAF et la prestigieuse Copa America, mais aussi de gagner un premier match chez les « Reggae Boyz » depuis avril 1988.

Comme pour la sélection féminine en septembre dernier, quand elle a obtenu son billet pour Paris en vainquant par deux fois les Jamaïcaines (2-0 à Kingston, 2-1 à Toronto), c’est la petite nation de moins de 3 millions d’habitants des Antilles qui se dresse devant les velléités canadiennes de participer au grand tournoi estival de l’année 2024.

Pareil résultat n’est pas nécessaire pour saisir l’occasion unique qui se présente aux Rouges de prendre part à la Copa America, le tournoi continental sud-américain qui s’ouvre exceptionnellement aux équipes de la CONCACAF l’an prochain.

Une défaite dans cette série aller-retour ne serait pas la fin des aspirations canadiennes, puisque les perdants de ces quarts de finale de la Ligue des nations auront une ultime chance d’obtenir les deux derniers des six invitations disponibles, en mars, à Frisco au Texas.

C’est un match extrêmement important. On sait ce qui nous attend. On veut aller chercher la victoire et la qualification. Je sais qu’on a des attentes de nos fans, qu’on sorte de cette série et qu’on se prépare pour les finales. Nous avons ces standards, on veut les atteindre et les surpasser. Nos fans s’attendent à ce qu’on gagne, mais ce ne sera pas facile , a assuré Mauro Biello, qui a pris la tête de l’équipe en septembre dernier après le départ de John Herdman pour le Toronto FC.

John Herdman a annoncé son départ en août dernier. Photo : The Canadian Press / Nathan Denette

Battre la Jamaïque, surtout chez elle, serait un argument de poids pour la campagne de séduction d’un entraîneur par intérim qui n’a qu’une cinglante défaite à l’autre bout du monde (et du décalage horaire) à montrer jusqu’à maintenant.

Nous savons que ce sera difficile de jouer là-bas. Nous n’avons pas gagné en Jamaïque depuis 35 ans. C’est un adversaire coriace, mais nous pouvons le faire.

Il y a un peu plus de 18 mois maintenant, en mars 2022, le Canada obtenait son billet pour la Coupe du monde au Qatar avec une retentissante victoire de 4-0… justement contre cette même équipe jamaïcaine.

Mauro Biello était alors entraîneur adjoint, et la Jamaïque avait un visage un peu différent.

Incapable de se qualifier pour la Coupe du monde contrairement aux Rouges, la nation caribéenne a convaincu depuis cinq joueurs anglais de se prévaloir de leur nationalité jamaïcaine. Demarai Gray, d’Everton maintenant à Al-Ettifaq, Joel Latibeaudiere, de Swansea puis Conventry City, Omari Hutchinson de Chelsea (en prêt à Ipswich Town) et Jonson Clarke-Harris de Peterborough United ont répondu à l’appel du président de la fédération, Michael Ricketts.

C’est une bonne équipe. Ils ont une tonne de gars qui ont joué au plus haut niveau, a insisté Biello. C’est une équipe qui a pris forme dans les quelques derniers tournois. Ils ont de la cohésion, particulièrement les attaquants. On va tenter d’exploiter leurs failles.

Le Canada, lui, débarque à Kingston avec une équipe qui a bien peu changé depuis le Qatar, hormis l’arrivée de l’ancienne recrue échevelée du Supra de Montréal dans le siège (éjectable) du conducteur.

Le milieu de terrain Stephan Eustaquio sera de retour contre la Jamaïque Photo : Getty Images / AFP/ORLANDO SIERRA

Dix-neuf des 23 hommes qui ont subi trois défaites de rang à la Coupe du monde sont de retour. Les cadres sont les mêmes, hormis Atiba Hutchinson, parti à la retraite.

Le métronome en milieu de terrain Stephan Eustaquio et la dynamo sur l’aile Tajon Buchanan seront également de la partie, après avoir raté le seul match amical des derniers mois, une raclée au Japon, en raison de blessures.

Des jambes fraîches qui arriveront peut-être à relancer les Jonathan David et Cyle Larin, à l’arrêt en club depuis le début de la saison. Les deux attaquants phares de la qualification pour le Qatar ont marqué, respectivement, deux et zéro buts cet automne avec Lille et Majorque (en 12 et 11 matchs).

Les attaquants traversent ce genre de moments, a souligné Biello. Ils sont fort mentalement les deux. Ce sont deux joueurs qui ont extrêmement bien joué pour le pays. Parfois, ce ne sont pas les buts qu’ils marquent non plus. Cyle peut tenir le ballon et permettre au bloc de remonter, Johnny peut lire les espaces et nous aider dans notre cohésion. S’ils sont capables de faire ça, les buts viendront.

Si les attaquants sont en manque de forme dans ce début de saison européenne, la défense canadienne connaît aussi sa part de ratés dernièrement. Depuis la mi-juin, le Canada a accordé deux buts ou plus dans cinq des six matchs auquel il part, dont quatre au Japon à sa dernière sortie.

Pour Mauro Biello, le succès d’un jeu défensif efficace vient d’une équipe qui laisse très peu d’espace à ses adversaires au centre du terrain, même s’il est conscient qu’une telle proposition tactique ouvre les ailes et la profondeur.

Jonathan David a 25 buts en 43 matchs dans le maillot canadien. Photo : Getty Images / Vaughn Ridley

[Notre défense], ça commence avec une équipe compacte. De l’arrière à l’avant, d’un côté à l’autre, quand vous êtes capable d’avoir des lignes définies et compactes, vous êtes capables de briser le jeu adverse, a-t-il appuyé. Mais quand vous êtes très compactes, vous devez vous attendre aux longs ballons. Et c’est une chose qu’on a apprise au Japon. Compacts, ils ne joueront pas à travers nous, mais il faut s’attendre à ces ballons et gagner nos courses vers eux.

L’homme de 51 ans n’est à la barre de la sélection canadienne que depuis moins de deux mois. De son propre aveu, il a eu bien peu de temps avec ses joueurs pour faire grandement évoluer tactiquement son équipe.

Les joueurs commencent à voir comment je travaille, ce qu’est mon message et ils commencent à comprendre ce à quoi je m’attends d’eux, a-t-il dit. Avec les matchs, les occasions, l’entraînement, les joueurs vont gagner la clarté nécessaire.

Or, pour autant qu’il a envie de montrer ses idées aux partisans de l’équipe canadienne comme aux décideurs de la fédération, Mauro Biello est bien conscient que cette série de matchs contre la Jamaïque ne sera pas une démonstration avec des aimants noirs sur un tableau blanc.

Ces deux matchs vont être ardus, et ce pourrait bien être deux matchs où la tactique n’aura aucune importance. Ce sera une lutte, une bataille, dans des conditions difficiles. Mauro Biello s’attend d'ailleurs à ce qu’il pleuve vendredi soir. Et qui sait de quoi aura l’air le terrain? On doit être prêt mentalement à ces conditions.

C’est d’ailleurs ainsi que Mauro Biello explique 35 ans d’insuccès canadien en Jamaïque : des conditions météorologiques tropicales qui favorisent ceux qui y sont confrontés avec régularité; un stade où il est facile d’être intimidé par la foule, comme souvent en CONCACAF; et un terrain qui n’a rien à voir avec les herbes parfaitement coupées des stades de MLS.

Vous devez vous y adapter rapidement, a-t-il ajouté, et être fort mentalement. Le ballon peut rebondir et vous frapper sous le menton, puis vous perdez le contrôle. Mais il faut savoir relever la tête et se concentrer sur le prochain jeu à faire. Il faut rester calme et concentré.

Ce que le Canada n'a réussi à faire qu'une fois, le 5 avril 1988.