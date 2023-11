Un scénario montréalais parfait pour Maude Poulin-Labelle

Maude Poulin-Labelle aurait été prête à jouer n'importe où, mais secrètement, elle rêvait de pouvoir amorcer sa carrière professionnelle à Montréal. Son souhait a finalement été exaucé.

La Québécoise de 23 ans a connu une belle carrière universitaire, elle qui était considérée comme l’une des meilleures défenseuses de la NCAA. Elle a d’abord passé quatre ans à l’Université du Vermont, avant de terminer son parcours à l’Université Northeastern, à Boston, l’année dernière.

En mai dernier, prête à faire le saut chez les professionnelles, Poulin-Labelle avait accepté une offre d’un an et 69 000 $ avec le Whale du Connecticut, dans la PHF. Cette ligue a par la suite été rachetée par la LPHF, et la joueuse originaire de Sherbrooke était alors de retour à la case départ.

C’est mon agente, Karell Émard, qui s’est occupée de tout ça. Ça m’a vraiment enlevé un stress. Elle a eu des discussions avec plusieurs équipes, dont Montréal. Ça ne me dérangeait pas d’aller n’importe où , a expliqué la défenseuse.

Poulin-Labelle voulait seulement réaliser son rêve de jouer professionnellement, mais elle espérait secrètement se retrouver à Montréal. Son nom a finalement été prononcé par l’entraîneuse-chef Kori Cheverie au 10e tour, avec le 55e choix au total.

C’est certain qu’il y avait un petit stress chaque fois que c’était Montréal qui repêchait. Je suis excitée de pouvoir représenter la ville. Je viens du Québec, je parle français. Je trouve que c’est l’équipe qui se rapproche le plus de mes valeurs , a-t-elle souligné en entrevue à Radio-Canada Sports.

À Montréal, Maude Poulin-Labelle se retrouve aux côtés de grandes joueuses qu’elle a prises comme modèles au cours des dernières années. Elle avait notamment eu la chance de côtoyer Marie-Philip Poulin, Ann-Renée Desbiens et Laura Stacey lorsqu’elle avait été invitée à un camp de l’équipe canadienne l’an dernier.

J’avais été super impressionnée par Marie-Philip Poulin. Il y avait quatre équipes, nous n’étions pas dans la même. Je m’étais blessée et elle avait pris le temps de venir me parler. Je les vois depuis longtemps à la télévision, mais mon respect pour ces femmes-là a augmenté. Ce sont de grandes joueuses de hockey, mais ce sont des femmes superbes aussi.

De pouvoir jouer dans la même équipe qu’elles, c’est vraiment exceptionnel et je pense vraiment pouvoir apprendre d’elles , a-t-elle ajouté.

Ouvrir en mode plein écran Maude Poulin-Labelle évolue actuellement pour l'Université Northeastern à Boston. Photo : Facebook/Maude Poulin-Labelle

La joueuse s’estime chanceuse d’avoir une telle occasion dès sa sortie de l’université. Elle est bien consciente du travail que d’autres joueuses ont dû faire pour que cette ligue professionnelle voie finalement le jour.

Ce sont ces femmes qui ont aidé à créer cette ligue. Moi, je finis mon université et j’ai tout ça alors qu’elles travaillent pour ça depuis des années. Je ressens juste énormément de gratitude , a-t-elle affirmé.

Pendant que les filles créaient cette ligue, je choisissais mon champ d’études. J’étais toute jeune et elles travaillaient déjà pour cette ligue-là

À 1,68 m (5 pi 6 po) et 59 kg (130 livres), Maude Poulin-Labelle n’est certainement pas la défenseuse la plus imposante physiquement. C’est avant tout sa rapidité et son flair offensif qui lui a permis de se distinguer jusqu’ici.

J’ai un style offensif. Je bouge bien les pieds, je bouge bien la rondelle et je suis très créative. C’est un peu ce que Danièle Sauvageau disait quand elle décrivait Montréal avant le repêchage, alors je me disais que j’aimerais vraiment jouer avec cette équipe, que ça me représente bien.

Pour le moment, Maude Poulin-Labelle n’a toujours pas signé officiellement de contrat avec l’équipe montréalaise. À l’ouverture du camp d’entraînement, la semaine dernière, la directrice générale de l’équipe, Danièle Sauvageau, avait cependant précisé que certaines signatures avaient été conclues, mais devaient seulement être annoncées.

Considérant le fait que Sauvageau ait choisi Poulin-Labelle pour accompagner Marie-Philip Poulin et Laura Stacey lors de la première conférence de presse officielle, il serait surprenant que la défenseuse ne fasse pas partie des plans de l’équipe.