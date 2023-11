Rafael Nadal confirme son retour au jeu

Rafael Nadal est convaincu qu'il reviendra au jeu, après avoir raté presque toute l'année 2023 en raison d'une blessure à la hanche qui a nécessité une intervention chirurgicale. Et maintenant, il dit qu'il révélera bientôt ses plans de retour.

Nadal a écrit jeudi sur les réseaux sociaux : j'ai confirmé hier (mercredi) que je serai de retour.

Restez à l'affût , a-t-il poursuivi sous une publication Instagram, dans laquelle on pouvait voir une photo de lui sur le point d'effectuer un coup du revers.

Nadal a indiqué que lors des prochains jours, il annoncera le moment et l'endroit où il effectuera un retour au jeu.

La prochaine s'amorcera à la fin du mois de décembre. Les matchs du tableau principal du premier tournoi majeur de l'année, les Internationaux d'Australie, débuteront le 14 janvier.

Pour le monde du tennis, c'est sans aucun doute une excellente nouvelle qu'il soit de retour , a déclaré Novak Djokovic lors des finales de l'ATP à Turin, en Italie.

Nadal, dont les 22 titres du grand chelem en simple masculin le classent au 2e rang de l'histoire derrière les 24 de Djokovic, n'a pas joué sur le circuit de l'ATP depuis janvier dernier, lorsqu'il s'est blessé à un fléchisseur de la hanche lors d'une défaite contre Mackenzie McDonald au deuxième tour des Internationaux d'Australie.

En mai, un peu plus d'une semaine avant le début du tournoi de Roland-Garros, Nadal a annoncé qu'il raterait l'événement qu'il a remporté 14 fois, ce qui constitue un record. Il a ajouté qu'il ne savait pas exactement quand il pourrait revenir au jeu.

Il avait alors mentionné qu'il espérait revenir à la compétition en 2024, qui, selon lui, serait sa dernière saison.

On ne sait jamais comment les choses vont se passer, a soutenu Nadal lors d'une conférence de presse à l'époque. Mais mon intention est que l'année prochaine soit ma dernière.

Il a finalement subi une arthroscopie en juin, à Barcelone.

En remontant à la fin de 2022, l'Espagnol de 37 ans a perdu 7 de ses 9 derniers matchs. Il a montré un dossier de 1-3 cette saison.

Avec Roger Federer, vainqueur de 20 tournois majeurs, qui a annoncé sa retraite en 2022, et Nadal manquant une grande partie de cette année, Djokovic était le seul membre du soi-disant Big Three du tennis masculin qui a été actif tout au long de 2023.

Le Serbe de 36 ans a d'ailleurs dominé, notamment lors des tournois du Grand Chelem. Il a remporté les Internationaux d'Australie, le tournoi de Roland-Garros et les Internationaux des États-Unis en plus d'atteindre la finale à Wimbledon.