L’onde de choc entourant le décès de Karl Tremblay, chanteur des Cowboys Fringants, s’est fait sentir jusque dans le vestiaire du Canadien, où le défenseur David Savard lui a rendu un vibrant hommage, jeudi.

C’est un band qui a marqué ma jeunesse et je n’ai jamais cessé de les écouter , a raconté l’arrière de 33 ans qui est à l’écart du jeu en raison d’une fracture à la main gauche et qui a fait une apparition surprise devant les micros pour partager sa peine.

C’est une musique à laquelle tout le monde peut s’identifier, a expliqué Savard. Je les ai souvent écoutés dans de longs trajets en autobus. Quand tu étais loin du Québec, ça te ramenait chez vous. Il y a eu des moments où j’étais souvent le seul Québécois dans mes clubs avant d’arriver ici, et ça faisait partie de ma liste d’écoute. Souvent, ça faisait du bien de revenir à la maison en écoutant leurs chansons et je vais continuer de le faire.

C’est un band qui a marqué le Québec

Savard estime que Tremblay et les Cowboys Fringants ont livré certains des meilleurs concerts auxquels il ait assisté. Il se souvient de la première fois où il les a vus, dans un petit amphithéâtre à Saint-Liboire, puis des années plus tard, au Centre Bell, et finalement l’été dernier, à l’occasion du Festival d’été de Québec.

C’est sûr que Sur mon épaule, quand il l’a chantée sur les Plaines cet été, ça va rester gravé dans ma mémoire à vie. C’est le moment le plus spécial dont je vais me souvenir , a-t-il mentionné.

Les athlètes sont bien placés pour reconnaître l’effort déployé par un artiste pour performer lorsqu’il est clairement diminué. C’était assurément le cas de Karl Tremblay lors du concert donné au FEQ .

Publicité

C’était émotif par moments de voir à quel point ça avait l’air difficile pour lui de rester sur scène, a confié Savard. Ils lui ont apporté une chaise, il s’est assis et il prenait des pauses. Mais je pense qu’on voyait à quel point il voulait le faire aussi. Il ne prenait pas de longues pauses pour essayer de garder la foule. Mais tout le monde était avec lui là-dedans, pour vivre avec lui ces derniers moments grandioses.

Sur les Plaines, c’était assez exceptionnel. Tout le monde avait beaucoup de respect pour lui, pour ce qu’il faisait et pour toute l’énergie qu’il a donnée pour pouvoir nous donner ce gros concert-là une dernière fois. Je sais qu’il en a fait quelques-uns après, mais c’était assez spécial de pouvoir être là à ce moment-là.

L'attaquant Rafaël Harvey-Pinard, aux prises avec une blessure qui l’empêche d’affronter les Golden Knights de Vegas jeudi soir, compte les Cowboys Fringants parmi ses groupes préférés. Le gardien Samuel Montembeault et lui se sont échangé des messages textes dès qu’ils ont appris la triste nouvelle, mercredi après-midi.

Il arrive que les deux amis écoutent les Cowboys Fringants durant les déplacements du Canadien en avion.

Ils ont fait certains des plus grands classiques québécois, a commenté Montembeault. J’étais en auto avec mes parents quand on a entendu la nouvelle à la radio et on a vite vu, sur les réseaux sociaux, à quel point les Cowboys ont touché le Québec au complet. C’est vraiment une triste nouvelle.

Publicité

À l’instar de Savard, Montembeault a vu Tremblay et ses complices sur scène à plus d’une occasion, et il s’est également souvenu d’un hommage qu’avait rendu le Cirque du Soleil aux Cowboys dans une série de spectacles présentés en 2019 à Trois-Rivières.

Montembeault s’était assuré d’assister à la première.

Dans le vestiaire des Golden Knights, l’attaquant Nicolas Roy s’est dit attristé par la perte de Tremblay, dont il garde un beau souvenir de ses visites en Abitibi.

En Abitibi, on n’a pas de Centre Bell, ce ne sont pas tous les meilleurs shows qui viennent, mais c’en était un qui faisait partie des meilleurs au Québec et qui venait en Abitibi, a souligné le grand centre originaire d’Amos. On était vraiment content chaque fois qu’ils venaient parce qu’on avait vraiment de bons moments avec ma gang de chums.

Il n’y a pas grand monde qui va voir les Cowboys Fringants et qui n’a pas du bon temps.