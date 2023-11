Les propriétaires approuvent le déménagement des A’s d’Oakland à Las Vegas

Les propriétaires des Ligues majeures de baseball ont approuvé à l'unanimité le déménagement des Athletics d'Oakland vers Las Vegas, une première depuis le déménagement des Expos de Montréal, ont révélé deux personnes au fait du vote.

Ces personnes ont requis l'anonymat pour discuter avec l'Associated Press puisque la ligue n'a toujours pas annoncé officiellement les résultats. Pour que le déménagement – qui avait obtenu l'approbation préalable du commissaire Rob Manfred – soit approuvé, il fallait que 75 % des propriétaires des 30 équipes du circuit votent en faveur de cette option.

Les A's, qui se sont plaints pendant des années de la vétusté de l'Oakland Coliseum et du manque de volonté politique pour la construction d'un nouveau stade dans le secteur de la baie de San Francisco, prévoient déménager dans un stade qui sera situé à proximité de la Strip de Las Vegas et qui sera financé à hauteur de 380 millions $US par le gouvernement du Nevada.

Le bail de location du Coliseum des A's arrivera à échéance après la saison 2024, et on ignore toujours où l'équipe jouera avant que son nouveau stade ouvre ses portes, en 2027 au plus tôt.

Las Vegas deviendra la quatrième ville d'attache de cette concession, qui était installée à Philadelphie de 1901 à 1954, avant de déménager à Kansas City pendant 13 saisons et de finalement s'implanter à Oakland, à compter de 1968. Le nouveau stade deviendra leur cinquième domicile, après le Columbia Park (1901-1908), le Shibe Park (1909-1954), le Memorial Stadium (1955-1967) et le Coliseum.

Depuis que les Senators de Washington sont devenus les Rangers du Texas, en 1972, une seule autre équipe a déménagé dans les Ligues majeures de baseball. Les Expos sont devenus les Nationals de Washington en 2005.