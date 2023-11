L’art de la finition ou les enseignements de Martin St-Louis

C’est peut-être Juraj Slafkovsky qui a eu les mots les plus authentiques dans ce climat d’injustice qui caractérise l’attaque du Canadien depuis quelques semaines. « Il faut bien commencer quelque part », a dit le grand Slovaque.

Ce quelque part, vous vous en doutez, s’est déroulé par un beau mercredi midi à Brossard quand Martin St-Louis et son personnel ont déployé sur la glace quatre stations de pratique de lancers : trois filets avec une toile parsemée d’ouvertures aux quatre coins et un filet désert.

Il y avait quelques objectifs dans cet entraînement plus statique, pour reprendre les mots de l’entraîneur, de quelque 45 minutes.

D’abord, conserver de l’énergie. Le CH achèvera samedi, à Boston, une séquence de 14 matchs en 27 jours hautement énergivore avec, au passage, 5 rencontres contre les 3 meilleures équipes de la LNH. Si le Tricolore s’en sortait relativement indemne avec une fiche de ,500, l’état-major ne s’en plaindrait sûrement pas.

Deuxièmement, travailler la précision des tirs et tenter d’enseigner l’art de la finition autour du filet, tout en évitant aux trois gardiens un exercice où ils se feraient bombarder à bout portant.

En dernier lieu, prendre du temps avec les joueurs individuellement. Slafkovsky, par exemple, a passé un bon moment en compagnie du directeur au développement hockey, Adam Nicholas. Ce dernier le filmait avec son téléphone pendant que le jeune homme s’appliquait à décocher des tirs sur réception avec des passes légèrement en avant de lui, clairement pas dans la zone de tir idéale.

Un exercice en écho aux propos de St-Louis mardi après le match lorsqu’il disait qu’il faut surtout tirer rapidement plutôt que de prendre son temps pour viser la perfection, particulièrement lorsqu’on traverse des moments difficiles offensivement, ce qui est le cas, on se répète, de bon nombre des attaquants montréalais.

L’entraîneur a d’ailleurs pris le soin de spécifier que les ouvertures dans les toiles n’étaient pas de la taille d’une rondelle, mais bien plus larges. Comme s’il voulait nous dire que la perfection est surestimée au hockey. Au tennis, on demande souvent aux jeunes joueurs de viser un bon pied au-dessus du filet lorsqu’ils frappent. Même principe ici.

Du (très) haut de ses 19 ans, avec la belle candeur qui fait maintenant sa réputation, Slafkovsky a confié avoir aimé l’expérience.

Normalement, à l’entraînement, tu n’as pas l’occasion de prendre 80 lancers. Une fois de temps en temps, c’est le fun. C’est le fun de marquer des buts et tu dois commencer quelque part. Souvent, tu commences à l’entraînement et ensuite ça se transpose dans les matchs , a estimé l’ailier.

C’est le souhait parce que ces disettes qui n’en finissent plus pourraient un jour plomber le moral des troupes. À voir les sourires à l’entraînement et la légèreté de l’ambiance dans le vestiaire, on n’y est pas encore, mais le péril guette.

St-Louis peut bien discourir ad nauseam sur les vertus du processus davantage que sur le résultat obtenu, cette ligue se mesure surtout en chiffres, ces athlètes comptent souvent leurs progrès en buts. Surtout les jeunes talents comme Slafkovsky, Cole Caufield ou Alex Newhook.

C’est sûr que c’est dans la tête d’une couple de gars, mais est-ce que ça change notre approche? Non , d’expliquer l’entraîneur.

C’est comme si je ne croyais pas au joueur parce qu’il n’est pas capable de la mettre dedans. Je change de joueur? Ben non, je crois en lui. C’est la même chose de l’autre côté. Les joueurs croient en comment on joue.

À ce chapitre, il estime que le Canadien vient de disputer l’une de ses meilleures séquences de quatre matchs depuis qu’il est à la barre de l’équipe.

On a eu un petit peu de malchance, mais on génère assez de chances de marquer pour gagner des matchs. Défensivement, on est là à cinq contre cinq. Nos unités spéciales continuent de s’améliorer. On veut marquer plus de buts. Ça va aider quand une coupe de gars débloquent. Est-ce que c’est la confiance? Je pense qu’il y a un peu de ça, mais il faut rester simple. C’est facile de se perdre dans les résultats , a lancé le patron.

Question d'instinct

Il y a des choses qui s’enseignent mal.

L’on se souvient encore du visage décomposé de Phillip Danault, luttant visiblement contre une brutale franchise, lorsqu’on lui avait demandé si c’était possible d’enseigner à un attaquant à jouer au centre à ce niveau de performance. La discussion portait à l’époque sur Alex Galchenyuk.

Cette organisation du CH, moderne dans son approche, croit qu’il est possible d’enseigner le sens du jeu par exemple. Nicholas a déjà longuement défendu cette théorie l’année dernière. St-Louis, pour sa part, estime qu’il est possible d’enseigner la finition, soit l’art de marquer un but.

L’entraînement de mercredi en était un exemple. Il y croit… jusqu’à un certain point.

Ça dépend à quoi est dû le manque de finition , a-t-il nuancé.

Ce qui s’enseigne, c’est d’avoir les touches dans les situations de marquer. C’est parce que t’es à la bonne place, que tu anticipes bien. Ça, je pense que ça s’enseigne. Plus que la finition. Pas que ça ne s’enseigne pas […] Quand le joueur a beaucoup de séquences [où il est en position de marquer], tu peux dire : "Ok, il lance pas assez vite, il essaie d’avoir un lancer parfait". Est-il capable de tirer sur le pied d’en avant, sur le pied d’en arrière? Ça, tu peux travailler là-dessus. Mais tu perds ton temps si tu travailles là-dessus et qu’il n’a pas les chances. Tu es mieux de l’aider à avoir la rondelle aux bons endroits , a expliqué l’entraîneur.

En ce qui me concerne, c’est une question d’instinct. Il faut que tu sois capable d’être au bon endroit au bon moment.

Un marqueur naturel comme lui voit certainement les choses d’une façon unique. Il n’y a là rien d’universel. Pour certains, c’est beaucoup plus du travail et de l’acharnement que de l’instinct.

On pourrait arguer que St-Louis en a déjà aidé quelques-uns à obtenir des occasions plus régulièrement; Slafkovsky en est probablement le plus bel exemple.

À voir jusqu’où son enseignement peut aller.