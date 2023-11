Une équipe professionnelle de crosse à Laval?

La crosse est parmi les cinq nouveaux sports qui seront ajouté au programme olympique des Jeux de Los Angeles en 2028. L'annonce officielle a lieu il y a un mois et déjà l'intérêt se fait sentir pour ce sport traditionnel autochtone.

La ligue professionnelle de crosse nord-américaine, la National Lacrosse League (NLL) compte bien profiter de l'élan qui lui est offert et tester le marché montréalais.

D'ailleurs, une conférence de presse conjointe avec le Canadien de Montréal aura lieu jeudi pour annoncer la tenue d'un match de la NLL, possiblement en février à la Place Bell à Laval.

Le commissaire, le propriétaire de New York et des dirigeants de la ligue, au début du mois de novembre, sont venus voir l’ambiance et l’aréna [Place Bell]. Ils ont trouvé ça positif , raconte Steve Veilleux, président de La Crosse Québec en entrevue à Radio-Canada Sports.

Cette rencontre sera organisée dans le cadre du programme UnBOXed, mis sur pied par la NLL, et qui vise à faire connaître le sport dans les écoles, non seulement dans la quinzaine de villes où elle est établie, mais aussi dans neuf autres communautés : Baltimore, Charlotte, Minneapolis-St. Paul, Ottawa, Salt Lake City, Seattle, Saint-Louis, Tampa Bay et Montréal.

Chacune de ses villes s’est vu attribuer un nom, les Castors dans le cas de Montréal, et la NLL offre de l’équipement et de l'encadrement aux écoles de ces communautés qui le souhaitent.

Il faut bâtir une communauté, un fan base. Notre nombre de joueurs de crosse, je ne sais pas si on peut soutenir une équipe NLL, mais avec les Castors de Montréal, côté initiation avec les écoles et visibilité avec les ligues, ça va aider à développer un engouement envers la ligue , s’enthousiasme le président de la fédération québécoise.

Au Québec, il y aurait présentement environ 800 personnes qui jouent à la crosse en enclos, la formule utilisée dans la NLL. Pour la petite histoire, il existe deux façons de jouer à la crosse. En enclos, sur une surface sans glace s’apparentant à la patinoire au hockey, et la crosse au champ, qui se joue à l’extérieur sur un plus grand terrain.

Une expansion dans la région métropolitaine?

La ligue est très claire, l’initiative UnBOXed n’est pas une expansion. Mais ce n’est pas la première fois que la région métropolitaine fait parler d’elle à propos de l’implantation d’une équipe. En 2021, l’équipe de la Nouvelle-Angleterre a dû être délocalisée, et la ville de Laval était sur les rangs.

On était dans les discussions, se rappelle Steve Veilleux. C’est passé très proche en 2021-2022. Là, il y a beaucoup d'intérêts avec la culture autochtone. La crosse a déjà eu une équipe à Montréal. On sait qu'au niveau professionnel, Montréal a beaucoup de visibilité et d’ampleur.

Dans n’importe quel sport, s’il y a une finalité professionnelle proche, ça inspire beaucoup les jeunes et les parents à inscrire leurs jeunes ou à s’inscrire eux-mêmes , remarque Philip Dubeau Chicoine, directeur général de La Crosse Québec. C’est le meilleur marketing pour une organisation du sport. Les Olympiques aussi. Deux meilleurs éléments marketing pour attirer des joueurs et des joueuses. Les Castors, c’est une belle occasion de faire connaître le sport, qui est accessible et demande plein d’habiletés. Une équipe pro ce serait une super belle vitrine pour le sport.

En 2002, le temps d’une saison, Montréal a fait partie de la NLL avec l’Express, qui disputait ses matchs au Centre Bell. Mais l'aventure a été de très courte durée.

Je n’étais pas encore dans le milieu de la crosse, mais au Centre Bell, les frais fixes coûtaient trop cher. Mais là, avec les coûts d’opération de la Place Bell, ça peut aider. L'administration peut être la même pour le Rocket et l’équipe de crosse. Il peut y avoir une économie d’échelle pour l'administration, imagine Steve Veilleux.

C’est une formule qui existe beaucoup dans le reste du Canada. Comme par exemple, MLSE à Toronto qui a plusieurs équipes. Ils se partagent les ressources marketing et la vente des billets. Même chose à Winnipeg et Calgary. C’est ce que Montréal pourrait faire, , ajoute Philip Dubeau Chicoine.

Est-ce que la prochaine fois pourrait être la bonne pour la NLL dans la région métropolitaine?

Je pense que oui. On peut regarder les exemples en Saskatchewan qui avait seulement quelques milliers de joueurs avant l’arrivée du Rush. Ils sont passés de 2000 joueurs de crosse à 20 000 en l’espace de 2 ans. C’est exponentiel. Ce serait un beau défi à relever , conclut Steve Veilleux.

L’adage dit : jamais deux sans trois.

(Avec les informations d'Antoine Deshaies)