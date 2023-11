Si rien ne change avec les nouvelles règles de fartage en ski de fond et en biathlon, je vous annonce d’ores et déjà le grand vainqueur des Jeux olympiques de 2026 : la Norvège, encore une fois!

Depuis 2019, la fédération internationale de ski (FIS) jongle avec l’idée de bannir les composés de fluor présent dans les cires utilisées pour l’entretien des skis et des planches à neige. Après des négociations tumultueuses, la FIS a finalement pris la décision de mettre officiellement fin à l’utilisation de ce produit pour la saison qui s'amorce cet automne.

Il est important de comprendre que bien que le fluor offre une glisse exceptionnelle en raison de son imperméabilité, il présente des dangers significatifs pour l’environnement et la santé des techniciens qui passent des nuits entières à préparer ces skis. Voilà pourquoi il était grand temps d’intervenir.

Cette interdiction, saluée pour son engagement écologique, risque toutefois de semer la discorde sur les pistes de ski, exacerbant les inégalités, surtout dans les disciplines de ski de fond et de biathlon.

Nous venons d’avoir un aperçu du potentiel dévastateur de cette nouvelle réalité lors d’une épreuve de biathlon disputée en Norvège. Les athlètes norvégiens étaient tellement avantagés que certains semblaient presque désireux de s’excuser en dépassant leurs concurrents à toute allure. Lors des entrevues d’après course, ce sont les gagnants eux-mêmes qui ont mis en lumière la situation.

Voici quelques exemples de ces commentaires stupéfiants venant d’athlètes norvégiens :

C'est tout simplement injuste. Pour moi, c'est un avantage et j'avoue y avoir pensé aujourd'hui. Avant, le fart fluoré égalisait les performances, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Lisa Vittozzi par exemple, n'avançait pas, et on s'est presque excusé. – Ingrid Tandrevold,

On a eu l'impression d'être des enfants gâtés et on a presque envie de s'excuser quand on voit nos rivaux étrangers ne pas avancer comme ça. – Johannes Dale

Je suis désolé pour les Allemands, c'est presque dangereux de les faire skier avec nous tellement ils sont lents. – Johan Olav Botn

Pourtant, on pourrait penser que c’est équitable, car cette règle est la même pour tout le monde. Mais non, le fluor était en quelque sorte simple et facile à maitriser. Sans le fluor, soudainement, des nations comme la Norvège, qui ont une expertise extraordinaire en fartage, seront tout simplement intouchables, du moins pour les années à venir. Au-delà de l’expertise, plusieurs croient que grâce à leurs moyens, ils auraient même développé leurs propres produits supérieurs à ceux des grandes marques.

Les données de cette récente épreuve de biathlon ont littéralement semé la panique dans la communauté du ski nordique, à quelques jours du début de la saison de Coupe du monde.

Personne ne veut gagner par défaut, et encore moins perdre par défaut. Alors, quelle est la solution?

Pour moi, c’est simple : il faut éliminer les avantages technologiques qui éclipsent le potentiel humain pour déterminer le vainqueur d’une course.

Demandez aux athlètes de bobsleigh. Peu importe votre forme physique, il est quasi impossible de déloger les Allemands. C’est décourageant pour les athlètes, et quel intérêt y a-t-il à suivre un sport où le reste du monde se bat pour une 2e ou une 3e position?

On regarde peut-être une course automobile pour apprécier les avancements technologiques, mais je ne connais pas une seule personne qui regarde une course de ski de fond ou même de ski alpin pour voir qui aura la meilleure cire.

J’ai parlé à certains entraineurs et athlètes. Plusieurs aimeraient qu’on impose la même cire à tous les compétiteurs, un peu comme on le fait avec les pneumatiques en F1. Il y aurait quand même une motivation d’innover au niveau de l’équipement tout en préservant la pertinence de l’effort humain.

En plus d’être plus équitable, cette approche économiserait des millions de dollars investis dans la préparation des skis, permettant à davantage de nations de viser le plus haut niveau.

C’est bien connu que pour terminer au sommet du tableau des médailles aux Jeux d’hiver, un pays doit exceller dans deux des trois sports où un grand nombre de médailles sont en jeu : biathlon, ski de fond et patinage de vitesse. Ces trois sports représentent plus du tiers des médailles disponibles.