Les Flames s’imposent face au Canadien

Plusieurs joueurs du Canadien connaissent des passages à vide, mais personne ne semble autant frappé par la malchance que Josh Anderson. L'attaquant s'est fait voler un but en fin de rencontre par Jacob Markstrom et les Flames de Calgary ont quitté le Centre Bell après avoir gagné 2-1, mardi soir.

Markstrom a terminé la soirée avec 34 arrêts à sa fiche. Il a notamment prolongé les disettes d'Anderson et Rafaël Harvey-Pinard, qui n'ont toujours pas marqué cette saison.

2:20 Connor Zary des Flames de Calgary marque contre le gardien du Canadien, Samuel Montembeault. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Publicité

J'ai connu des moments comme ceux-là , a rappelé l'entraîneur-chef Martin St-Louis. J'ai des conversations avec eux. J'essaie de garder les choses légères un peu pour leur remonter le moral. L'effort est là, les chances sont là. Parfois, c'est un sport difficile.

Le Tricolore n'a pas marqué plus de deux buts en temps réglementaire à ses quatre dernières sorties (2-2-0).

Ce genre de séquence va arriver durant une saison , a insisté le capitaine Nick Suzuki. Nous obtenons des chances et nous comptons sur plusieurs joueurs qui peuvent marquer. La rondelle va finir par rentrer. Quand Anderson va marquer ou que d'autres vont marquer, ils vont reprendre confiance et ils seront capables de profiter plus souvent de leurs occasions.

Gustav Lindstrom a inscrit l'unique but du Canadien (7-7-2). Samuel Montembeault a repoussé 27 tirs.

Connor Zary a amassé un but et une aide alors que Nazem Kadri a marqué l'autre but des Flames (5-8-2).

Je pense que nous méritions mieux , a dit St-Louis. L'effort était là. L'engagement était là. C'est comme ça.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Publicité

Lindstrom a été inséré dans la formation du Canadien en relève à Jordan Harris. Ce dernier a subi une blessure au haut du corps samedi face aux Bruins de Boston.

Pour sa part, l'attaquant Jesse Ylönen a pris la place de Michael Pezzetta.

Le Canadien jouera son prochain match jeudi, quand les Golden Knights de Vegas seront les visiteurs au Centre Bell.

Les plus opportunistes s'imposent

Le spectacle a été divertissant lors des 10 premières minutes de jeu, les deux équipes accumulant 15 tirs au but.

Cole Caufield a atteint Markstrom au masque avec un tir haut à bout portant, tandis que Brendan Gallagher a raté de peu une déviation vers un filet ouvert.

Les Flames ont ouvert le pointage après 2:35 de jeu en deuxième période. Kadri s'est moqué de la couverture de Christian Dvorak, puis a surpris Montembeault en tirant après avoir pivoté sur lui-même.

Le Canadien a répliqué 17 secondes plus tard. Posté derrière le filet, Dvorak a rejoint Lindstrom, qui a tiré sur réception. La rondelle a rebondi contre le défenseur Rasmus Andersson avant de franchir la ligne des buts.

Markstrom s'est signalé quelques instants plus tard, frustrant Jake Evans lors d'une descente à deux contre un pendant que le Canadien évoluait en infériorité numérique. Il a joué de chance un peu plus tard, quand Josh Anderson a atteint la barre transversale.

Zary a redonné les devants aux Flames avec 6:53 à faire au deuxième vingt. Il a complété un bel échange amorcé par Andersson et Martin Pospisil.

Andrew Mangiapane a brièvement offert un coussin de deux buts aux Flames à 4:10 de la troisième période. Cependant, l'entraîneur Martin St-Louis a eu gain de cause lors d'une contestation, puisque les reprises ont démontré qu'il y avait eu hors-jeu plus tôt dans la séquence. Le but a donc été annulé.

Mike Matheson a surpris Markstrom à l'aide d'un long tir à mi-chemin en troisième période, mais il a atteint le poteau.

Le Canadien a ensuite obtenu un avantage numérique, mais ce sont les Flames qui ont cogné à la porte lors d'une descente à deux contre le gardien. Blake Coleman a toutefois raté la cible après une passe d'Elias Lindholm.

Markstrom a mis un point d'exclamation à sa performance en volant un but à Anderson avec sa mitaine avec 68 secondes à écouler au cadran.