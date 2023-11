Pierre Turgeon revient au Centre Bell par la grande porte

Il était tout naturel qu’au moment de remettre les pieds sur la glace du Centre Bell afin que le Canadien souligne son intronisation au Temple de la renommée, mardi, Pierre Turgeon surgisse avec un flambeau à la main. Après tout, lorsqu’il repense à son séjour avec le Tricolore et aux mois qu’il a passés en tant que capitaine de l’équipe, Turgeon se revoit souvent avec ce flambeau symbolique qu’il avait brandi au moment de la fermeture du Forum puis, quelques jours plus tard, à l’occasion de l’ouverture du plus récent domicile du Canadien.

La soirée des adieux au Forum, en mars 1996, avait commencé par une mise en jeu protocolaire devant Guy Carbonneau, qui portait alors les couleurs des Stars de Dallas et qui avait porté le C à Montréal avant lui.

Ouvrir en mode plein écran Pierre Turgeon lors de la cérémonie d'ouverture du Centre Molson (aujourd'hui le Centre Bell) en 1996 Photo : The Canadian Press / Paul Chiasson

Les deux seront désormais côte à côte pour longtemps car la bannière de Turgeon sur l’anneau d’honneur du Centre Bell, qui célèbre tous les membres du Temple de la renommée ayant été associés au Canadien, a été inaugurée tout juste à côté de celle de Carbo.

Ça me rappelle tellement de bons souvenirs , a confié Turgeon à propos de cette rare visite au Centre Bell.

J’ai grandi à Rouyn-Noranda en regardant le Canadien. J’ai eu la chance de quitter pour les États-Unis à l’âge de 18 ans, mais d’avoir un coup de fil pour me faire dire que je me fais échanger au Canadien de Montréal… la première fois que j’ai mis mon gilet, je trouvais ça assez incroyable. C’est une organisation incroyable qui est arrivée à un bon moment dans ma carrière. Ça n’a pas été long – même pas deux ans – mais j’ai apprécié mes moments ici.

2:18

On l’oublie parfois, mais le passage de Turgeon avec le Tricolore a été prolifique. En 104 matchs de saison régulière avec le CH, il a inscrit 50 buts et ajouté 77 mentions d’aide. Parmi tous les joueurs qui ont joué 100 matchs avec le Canadien, seul Guy Lafleur affiche une meilleure moyenne de points par match que lui.

Mais à l’automne 1996, avec un Vincent Damphousse au sommet de son art et un jeune Saku Koivu en pleine émergence, le Canadien se retrouvait avec une ligne de centre extrêmement solide, et Turgeon sentait qu’il était en train de devenir la troisième roue du carrosse. Il s’imaginait mal jouer autre chose qu’un rôle de premier plan.

Il est donc allé voir le directeur général Réjean Houle.

Publicité

On en avait parlé et c’est un peu moi qui voulais être échangé, a raconté l’ancien numéro 77. Je ne voulais pas accepter ce rôle-là à 27 ans. Je voulais étirer ma carrière et j’ai joué dix ans de plus après. Je n’étais pas prêt à faire un rôle différent. Mais ça fait partie du hockey et c’était bien correct.

Il n'a pas oublié ses racines

Bien des années avant qu’il ne devienne son patron avec le Canadien, Houle avait été en quelque sorte une idole de jeunesse pour Turgeon. Houle fait partie de ces nombreuses personnes qui, au moment de repenser à son parcours, ramènent Turgeon vers ses racines et vers l’Abitibi, une véritable pépinière de hockey pendant des générations.

Il y avait une très bonne école de hockey à Rouyn-Noranda qui était très populaire (l’école de hockey du Nord-Ouest). Il y avait beaucoup de grands joueurs qui venaient et Réjean Houle venait passer beaucoup de temps là-bas, a expliqué Turgeon. J’ai eu la chance d’avoir des conseils de Réjean pendant plusieurs années.

Il a toujours eu la fierté de représenter Rouyn-Noranda et l’Abitibi. Il était un bon exemple. Mais le fait qu’il soit venu nous voir si souvent et qu’il se soit autant impliqué est l’une des raisons pour lesquelles il a été l’une de mes idoles.

À l’occasion de son intronisation au Temple, en fin de semaine à Toronto, Turgeon a également eu la chance de s’entretenir avec Dave Keon et Jacques Laperrière, deux autres membres du Panthéon qui sont eux aussi originaires de Rouyn-Noranda.

Ouvrir en mode plein écran Pierre Turgeon lors des célébrations du 100e du Canadien de Montréal Photo : Getty Images / Richard Wolowicz/Getty Images

Et durant son allocution, dimanche soir, Turgeon n’a pas non plus manqué de mentionner le privilège qu’il avait d’entrer au Temple en même temps que son ancien agent Pierre Lacroix, dont les années fructueuses en tant que directeur général de l’Avalanche du Colorado lui ont valu d’être intronisé en tant que bâtisseur.

Publicité

Bref, le Québec était bien représenté dans les pensées de Turgeon alors qu’il pensait à son discours, un discours qui l’a privé d’un peu de sommeil dans les jours qui ont précédé le grand moment.

Tu penses à ton discours et au fait que tu vas parler en avant, il est trois ou quatre heures du matin, tu as assez hâte et tu as des papillons, a-t-il décrit. Ç’a été plus difficile de dormir, mais j’avais de belles affaires en dedans de moi. J’avais hâte de me lever et d’aller voir tout le monde. Je n’ai pas dormi beaucoup, mais je voulais me donner la chance d’apprécier le moment le plus possible. Quand tu as quatre jours devant toi, tu veux ralentir le temps le plus que tu peux.

Turgeon, qui partage désormais son temps entre la Floride et le Colorado, avait tenu à faire une bonne partie de son allocution en français.

On vient d’ici, on vient du Québec et on est fiers de ça, a dit Turgeon. C’est pour ça qu’on a pensé faire beaucoup de place au français. Ça venait du cœur, en bout de ligne.