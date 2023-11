Sans surprise, les fédérations de sport et de loisir regroupées sous l’enseigne de Sports Québec n’applaudissent pas l’annonce des millions offerts par le gouvernement pour la venue des Kings de Los Angeles, à Québec, l’automne prochain.

La directrice générale de Sports Québec s’est fait le porte-voix des 68 fédérations pour dénoncer ce choix à la lumière des besoins toujours aussi criants de la population dans la pratique du sport organisé et de l’activité physique.

La question est surtout de savoir quand le gouvernement fera du sport une priorité au Québec. Actuellement, ils investissent le même montant dans un sport-spectacle, deux soirées et un camp d’entraînement, qu’ils investissent auprès de 68 fédérations sportives pour une année , s’est-elle d’abord insurgée.

Est-ce la goutte qui pourrait faire déborder le vase?

C’est normal que cela suscite de vives réactions. Depuis de nombreuses années, on demande d’investir dans le sport. Et on y va au compte-gouttes ou à très petits pas. On sait qu’il faut faire un investissement majeur et que cela est important pour la population du Québec de faire bouger nos jeunes et nos moins jeunes.

Même si le gouvernement de François Legault et sa ministre déléguée aux sports, Isabelle Charest, ont dit que le sport était important, les fédérations et les organismes de loisirs et de plein air regroupés sous la bannière de Sports Québec tardent à en ressentir les effets tangibles.

Ouvrir en mode plein écran Isabelle Ducharme, directrice générale de Sports Québec. Photo : Sports Québec

Vous ne pouvez pas demander à des gens qui travaillent sur le terrain pour la population du Québec de se réjouir aujourd’hui. Tout le monde aime le hockey et la Ligue nationale. On regarde tous le hockey. Mais quelque part, il faut avoir une logique d’investissement. Celle-là, on a pas mal de difficultés à la comprendre.

Au moment où Sports Québec et la Coalition pour l’avenir du sport font des représentations en prévision du prochain budget provincial qui verra le jour au printemps, ceux-ci ont encore en tête les demandes déposées il y a plus d’un an pour ramener l’offre sportive grand public à un niveau acceptable.

Déjà, il y a un an et demi, on disait qu’il manquait 500 millions $. Il n’y a eu que quelques millions dans le dernier budget. Il doit y avoir une action majeure pour que l’on voie vraiment un changement, pour que l’on nous donne de l’air et que l’on amène les gens à bouger au Québec.

On n’est pas contre le projet [d’amener les Kings à Québec, NDLR]. La question est de savoir s’il y aura deux poids, deux mesures. Pour équilibrer les choses, est-ce que l’on peut démontrer que c’est l’ensemble des sports qui est important pour Québec et sa population?

Est-ce que la patience des fédérations a atteint sa limite?

Publicité

Je pense qu’on s’en approche de plus en plus. On est déjà sortis (sur la place publique). Ça ne veut pas dire qu’on ne pourrait pas le refaire. Les jeunes sont sortis durant la pandémie pour dire que le sport était important pour eux. Les messages sont forts et ils doivent être entendus , a renchéri Isabelle Ducharme.

Ce qui la déçoit le plus dans l’annonce faite mardi par le ministre des Finances Éric Girard est le caractère éphémère de l’événement ainsi soutenu.