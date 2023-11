Hockey Canada : un premier rapport sur le présumé viol collectif

Une première décision a été rendue concernant les allégations de viol collectif impliquant des joueurs de l’équipe nationale junior de 2018, mais elle ne sera pas rendue publique pour le moment.

En novembre 2022, un tribunal d’arbitrage indépendant a été chargé de se pencher sur le rapport final de la firme d’avocats embauchée par Hockey Canada pour comprendre le fil des événements.

Le tribunal devait déterminer si certains joueurs avaient enfreint le code de conduite de la fédération sportive et si des sanctions devaient être imposées.

Hockey Canada a confirmé mardi que le tribunal d’arbitrage a remis son rapport à toutes les parties visées, mais qu’en raison d’un avis d’appel qui a été déposé, nous ne sommes pas en mesure de communiquer les détails du rapport et ses conclusions pour l’instant [...]

Hockey Canada a collaboré pleinement avec le service de police de London tout au long de l’enquête de ce dernier, et l’organisation continuera de soutenir le processus judiciaire. Nous avons préalablement confirmé auprès du service de police de London, que la présente annonce concernant le tribunal d’arbitrage indépendant ne nuirait pas à son enquête , ajoute la fédération dans son communiqué.

D’ici la conclusion du processus d’appel, tous les joueurs de l’équipe nationale junior 2018 demeurent suspendus de Hockey Canada et sont actuellement inadmissibles à titre de joueurs, d’entraîneurs, d’officiels ou de bénévoles au sein des programmes sanctionnés par l’organisation.

Une tempête qui remonte à 2022

En mai 2022, le journaliste de TSN Rick Westhead dévoilait qu’une entente à l’amiable était survenue entre Hockey Canada et une jeune femme qui affirmait avoir été victime d’un viol collectif impliquant huit joueurs de l’équipe nationale junior de 2018.

Les faits se seraient produits après un événement organisé par la fondation de Hockey Canada à London en juin 2018 et l’entente visait à s’assurer que la présumée victime et sa famille ne portent pas officiellement plainte contre les joueurs impliqués et la fédération.

Une tempête médiatique s’en est suivie pendant plusieurs mois, amenant un remaniement complet du conseil d’administration et des gestionnaires de l’organisation sportive.