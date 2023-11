Bourgogne pour Montréal, rouge pour Ottawa et bleu pour Toronto

La Ligue professionnelle de hockey féminin, la LPHF, a dévoilé mardi les chandails qui seront utilisés par les six premières équipes lors de la saison inaugurale qui débutera en janvier.

Les noms des villes sont inscrits en diagonale sur les chandails. Même si certains noms d'équipes ont été enregistrés auprès de la banque du droit d'auteur américain, il semble pour le moment que les villes seront plutôt mises de l'avant du moins, pour la première saison.

Chaque équipe aura deux chandails et le plus foncé des deux sera porté à domicile.

Pour l'équipe montréalaise, le bourgogne et le beige sont mis à l'honneur, alors qu'Ottawa portera du rouge et noir et Toronto sera vêtu de bleu et blanc.

La vice-présidente aux opérations hockey de la ligue, Jayna Hefford, rencontre les médias mardi après-midi.

Les camps d'entraînement vont quant à eux commencer mercredi et 180 joueuses vont y participer. Les formations officielles seront connues le 11 décembre et les premiers matchs seront disputés en janvier, mais le calendrier officiel n'est pas encore connu.

Plus de détails à venir.