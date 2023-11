Eye of the Tiger Management embauche un champion du monde

L'actuel champion du monde des super-moyens de l'IBO, Osleys Iglesias, fait maintenant partie de l'équipe d'Eye of the Tiger Management, a annoncé le promoteur de boxe montréalais mardi matin.

Iglesias, un gaucher cubain, a décroché son titre en battant Andrii Velikovskyi par K.-O. au 10e round d'un combat de championnat qui s'est déroulé le 9 décembre 2022. Il a ensuite défendu sa ceinture avec succès contre l'Allemand Artur Reis par K.-O. au 4e round d'un combat qui s'est tenu à Magdebourg, en Allemagne, le 7 octobre dernier.

Depuis ses débuts dans les rangs professionnels, où il a pris d'assaut la division des 168 lb, il a réussi à se hisser au 14e rang mondial selon le site Boxrec, tout en décrochant des titres tels que ceux de la WBO World Youth, de l' IBO International et de la WBA Intercontinental.

Avec seulement neuf combats, Iglesias est déjà champion du monde de l' IBO et s'est déjà farci le vétéran Isaac Chilemba. Bien qu'il soit encore très jeune, il a déjà battu, entre autres, l'actuel champion de la WBA David Morell. Il est gaucher, puissant et muni d'une excellente technique. Iglesias a tous les atouts pour atteindre les sommets de la division des poids super-moyens , a déclaré le directeur du développement et du recrutement d' EOTTM , Marc Ramsay.

C'était impensable de passer à côté d'un talent comme Iglesias, alors nous avons sauté sur l'opportunité. C'est un boxeur complet, qui s'est démarqué dans les rangs amateurs et qui continue ses ravages chez les professionnels alors qu'il est déjà champion de l' IBO à seulement 25 ans.

Iglesias, qui s'est installé en Allemagne à temps plein après avoir fait le saut chez les professionnels en 2019, cumule aussi 200 combats en boxe amateur, dont 184 victoires.

Eye of the Tiger Management présentera, mardi soir, au Casino de Montréal, une carte mettant en vedette Steve Claggett de même que Steven Butler dans un combat déterminant pour la suite de sa carrière.