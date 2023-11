Holger Rune profite de l’abandon de Stefanos Tsitsipas

Holger Rune (no 10) a récolté le gain quand le Grec Stefanos Tsitsipas (no 6) a abandonné après seulement trois jeux disputés, mardi lors de la deuxième journée des finales de l'ATP à Turin.

Le Danois de 20 ans a ainsi décroché sa première victoire dans cette épreuve à laquelle il participe pour la première fois.

Il menait 2-1 quand Tsitsipas a décidé de jeter l'éponge après seulement 17 minutes passées sur le court. Le Grec, visiblement diminué physiquement, peinait à se déplacer et a fait appel au médecin, avant de prendre cette décision.

Après le match, Tsitispas a fait savoir que la douleur qu'il ressentait au dos l'avait contraint à abandonner le duel. S'il n'est pas en mesure de poursuivre le tournoi, un remplaçant viendrait prendre sa place au sein du groupe Vert. Il s'agirait soit du Polonais Hubert Hurkacz ou de l'Américain Taylor Fritz.

C'est sûr (que je ne voulais pas gagner de cette façon). C'est malheureux, a évoqué Rune. On pouvait le voir à son premier jeu au service; il n'était pas totalement confortable.

C'est certain, quelque chose se tramait et il a demandé l'intervention d'un physiothérapeute du sport que je connaissais. La saison est longue, je lui souhaite bonne chance.

Tsitsipas s'était aussi retiré du tournoi en 2021, après avoir perdu son premier match.

Dans ce groupe Vert, Novak Djokovic (no 1) et Jannik Sinner (no 4) seront opposés plus tard mardi. Le vainqueur s'ouvrira les portes des demi-finales.