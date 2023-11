La Ville de Las Vegas réalise l'ampleur d'organiser un week-end de F1 en plein centre-ville et les difficultés qui viennent avec. Le consortium américain Liberty Media, qui détient les droits de la F1 et qui a ajouté au calendrier cet arrêt en plein milieu du désert du Nevada, présente ses excuses.

Ces jours-ci, Las Vegas doit composer avec des touristes frustrés et des résidents fâchés. Les travaux pour organiser le week-end de F1 durent depuis neuf mois, sont titanesques, et ont grandement perturbé le quotidien dans la ville du jeu.

Doit-on s'en étonner? Montréal a connu pareille mésaventure en 2017 quand la Formule E s'est installée pour un week-end.

Ce n'est pas parce que la F1 offre à Las Vegas une première historique, tel que de présenter son grand prix un samedi soir, et ce n'est pas parce que le Cirque du Soleil et une dizaine d'artistes participent mercredi à une cérémonie d'ouverture, qu'on promet grandiose, que la F1 a gagné la partie.

La population a été particulièrement choquée par la coupe des arbres sur le trottoir de la célèbre Strip devant la fontaine de l'hôtel Bellagio pour installer les gradins.

Un des arbres coupés sur la Strip de Las Vegas en face de la fontaine de l'hôtel Bellagio Photo : YouTube

Certains seront remplacés, certains ne reviendront tout simplement pas.

C'est affreux, dit cet amateur de F1 sur ses réseaux sociaux. J'aime la F1, mais je regrette que la FOM (Formula One management) détruise la moitié de la Strip pour un événement de trois jours. Cela va à l'encontre de toutes ses cibles en matière d'environnement et de développement durable.

Que dire des trois couches d'asphalte étendues dans les rues? Le comité d'organisation, Las Vegas Grand Prix (LVGP), tente de refiler la moitié de la facture de 80 millions de dollars au comté de Clark où est située la ville.

LVGP nous apprend qu'il a fallu gratter 30 cm de vieil asphalte et couler un mélange « spécial Las Vegas » conçu en Allemagne pour la couche supérieure de 4 cm.

La ville va se réveiller avec une méchante gueule de bois, car le comté de Clark n'a toujours pas accepté de payer une partie de la facture.

Les discussions reprendront après la course , s'est-on borné à dire du côté du comté.

L'accès aux grands hôtels est limité, des spectacles ont été reportés, comme ceux du groupe rock U2 en résidence dans la salle de spectacle appelée la Sphère, qui a été réquisitionnée (louée à fort prix) pour la fête de la F1.

Je présente mes excuses aux résidents de Las Vegas et nous sommes reconnaissants de la patience qu'ils ont montrée à notre égard , s'est fendu le président de Liberty Media, Greg Maffei, par communiqué.

L'homme d'affaires a rappelé que la F1 devrait rapporter plus d'un milliard et demi de dollars américains à la ville.

Nous espérons que l'impact économique pour la ville sera considérable. C'est compliqué cette année, car tout est à faire, mais les prochaines seront plus faciles à vivre , s'est-il hasardé à dire.­

Après la frénésie, le réalisme

À l'annonce de l'arrivée de la F1, la ville a cru qu'une énorme manne allait lui tomber dessus. Mais les interminables travaux ont servi de recadrage en règle. Les hôtels ont été obligés de casser leurs tarifs, les prix de nombreux billets en tribune ont baissé (certains de 70 %), et l'assurance de l'organisateur a aussi diminué d'un cran et s'est transformé en un optimisme prudent.

Le fait que Las Vegas soit méconnaissable fait apparemment perdre beaucoup de charme aux festivités. Et pour les amateurs, la saison n'a plus grand intérêt depuis que Max Verstappen et Red Bull ont remporté les titres pilotes et constructeurs.

Construction des gradins pour le Grand Prix de Las Vegas près des grands hôtels de la ville Photo : YouTube

Les détenteurs américains des droits de la F1 croient dur comme fer que le Grand Prix de Las Vegas sera le début d'une nouvelle ère pour la F1, qu'on ne verra plus les week-ends du grand cirque de la même façon après.

Et s'ils avaient raison? Peut-être qu'au lendemain du week-end de Las Vegas, les gens comprendront quelle est la limite à ne pas dépasser pour mettre en valeur un événement sportif.

Par exemple, imposer aux pilotes et aux équipes à rouler de nuit pour que la ville puisse briller de tous ses feux sans avoir pensé qu'à cette période de l'année dans le désert du Nevada, les températures sont proches du point de congélation. Et si on y a pensé, et qu'on a laissé faire, c'est pire.

Le pneumaticien italien Pirelli, fournisseur unique de la F1, a apporté ce week-end ses pneus C3, C4 et C5 (un pneu mi-dur, deux tendres) pour offrir la meilleure adhérence possible. Mais sans garantie.

Si les pilotes n'arrivent pas à s'exprimer librement en piste, on saura quoi ne plus faire en 2024.

Si les mariages dans la petite chapelle construite dans le paddock accaparent plus l'attention des médias que l'activité en piste, les Américains devront faire leur examen de conscience et travailler fort pour remettre la F1 au cœur de l'événement.

Le projet de la famille Andretti

Liberty Media veut imposer la F1 au marché américain. La série Drive to survive sur Netflix a été le premier pas, mais trop de réécriture pour rendre le produit plus attrayant a fini par lasser. Si l'entreprise spécialisée dans les médias, fondée en 1991, veut réussir son pari, elle doit s'assurer que le savoir-faire américain s'impose aussi en piste.

Il se trouve que trois des dirigeants de l'entreprise General Motors seront à Las Vegas ce week-end pour mousser la candidature du projet F1 de la famille Andretti. Le géant de l'automobile GM a annoncé mardi avoir envoyé à la FIA une déclaration d'intention de devenir motoriste en F1 à partir de 2028.

Michael et Mario Andretti ont l'ambition d'accéder à la F1. Photo : Getty Images / Will Schneekloth

Les morceaux du puzzle se mettent en place pour l'arrivée de l'équipe de Michael Andretti, dont le seul nom de famille résonne fort en F1. L'entreprise Andretti Global veut entrer en F1 avec la marque Cadillac qui appartient à GM.

Nous sommes très heureux que notre équipe de F1 Andretti Cadillac soit motorisée par un moteur GM, a dit le président de GM Mark Reuss. Notre expertise de la course et notre savoir-faire en ingénierie nous laissent croire que nous offrirons un moteur de qualité et que notre équipe usine Andretti Cadillac saura en profiter.

L'équipe américaine Haas, créée et financée par l'entrepreneur Gene Haas, souffre d'un déficit de performance et de crédibilité malgré l'aide technique de Ferrari. Le pilote américain Logan Sargeant souffre chez Williams.

Le projet de Michael Andretti est sérieux, et la FIA l'a approuvé, mais elle ne peut pas l'imposer. Or, la F1 fonctionne depuis 2009 à 10 équipes. Il faut remonter à la saison 2008 pour trouver 11 équipes, soit 22 voitures, sur la grille départ.

Greg Maffei, président de Liberty Media Photo : Twitter

Dans un documentaire à venir, le président de Liberty Media s'est prononcé :

Nous n'avons pas besoin de 11 équipes, on fonctionne bien à 10, dit Greg Maffei, mais nous ne fermons pas la porte, surtout si le projet peut apporter quelque chose à la grille.

Onze équipes au lieu de dix, c'est une plus petite part de tarte dans le partage des revenus. Mais le directeur de l'équipe F1 Mercedes-Benz ne dit pas non, à condition que la nouvelle équipe augmente la visibilité du championnat et génère par le fait même des revenus supplémentaires.

Mario Andretti, champion du monde de F1 en 1978, qui porte la crédibilité du projet de son fils sur ses épaules, croit que la F1 finira par ouvrir sa porte.

Le projet devrait connaître son sort au printemps de 2024. À temps pour que Michael Andretti fasse son entrée en F1 en 2025, un an avant l'arrivée d'une nouvelle génération de moteurs (dont 50 % de l'énergie viendra de l'électricité).

En attendant que les Américains montrent leur savoir-faire en piste, ils tentent d'en mettre plein la vue hors piste à Las Vegas ce week-end.