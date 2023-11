Montréal dans la mire de la NBA?

Le commissaire de la NBA Adam Silver a indiqué qu'il discutait avec un groupe montréalais pour l'arrivée d'une éventuelle équipe d'expansion dans la métropole.

Silver a abordé ce sujet dans le cadre d'un entretien télévisé qui s'est déroulé pendant le match entre les Celtics de Boston et les Knicks de New York, lundi soir. Il a notamment indiqué qu'il n'écartait pas la possibilité d'implanter une nouvelle concession au Canada, à Montréal ou Vancouver, ou encore à Mexico, au Mexique.

Le commissaire de la NBA , qui a été interrogé sur une éventuelle expansion, a déclaré que la ligue étudierait l'option après le renouvellement des droits télévisuels – l'entente actuelle arrivera à échéance après la saison 2024-2025.

C'est devenu un très bon marché de basketball, a-t-il déclaré en ondes, au sujet du Canada. Je dirais que les Raptors de Toronto ont fait du très bon boulot... afin de devenir l'équipe du Canada. Je sais qu'il y a de l'intérêt à Montréal. Et je sais qu'il y a toujours eu de l'intérêt à Vancouver.

Au total, 27 joueurs canadiens évoluent présentement dans la NBA , une tendance qui n'est pas passée inaperçue aux yeux de Silver. Ce dernier a d'ailleurs rappelé les récents succès de l'équipe canadienne de basketball masculin, qui est parvenue à décrocher la médaille de bronze lors de la Coupe du monde de la FIBA l'été dernier après avoir disposé des États-Unis.

Aucun pays, outre les États-Unis, ne fournit autant de joueurs à la NBA que le Canada. Parmi les plus grandes vedettes de l'unifolié qui évoluent dans la NBA se trouvent les Québécois Luguentz Dort (Thunder d'Oklahoma City), Bennedict Mathurin (Pacers de l'Indiana) et Chris Boucher (Raptors de Toronto), ainsi que les Ontariens Shai Gilgeous-Alexander (Thunder), Andrew Wiggins (Warriors de Golden State) et Jamal Murray (Nuggets de Denver).

Quand nous nous sommes implantés là-bas la première fois (au Canada), c'était carrément un marché de hockey, a mentionné Silver à la chaîne NBC Sports Boston. Les jeunes apprécient le basketball maintenant. Ils aiment encore de toute évidence le hockey, mais il y aura d'autres occasions éventuellement.

Un groupe d'hommes d'affaires qui tente d'implanter une équipe de la NBA à Montréal depuis plus de six ans, lequel comprend notamment le politicien québécois Michael Fortier. Ce dernier avait déclaré qu'il n'y a rien à signaler à ce sujet en mars dernier. Fortier avait ajouté, au cours de la même sortie publique, qu'une équipe d'expansion de la NBA coûterait entre 2 et 3 milliards $US.

Le Thunder a affronté les Pistons de Détroit dans le cadre d'un match préparatoire de la NBA le 12 octobre dernier, au Centre Bell.

Les Grizzlies ont joué à Vancouver de 1995 à 2001, avant de déménager à Memphis. Depuis, les Raptors sont la seule équipe canadienne du circuit.