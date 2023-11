La participation de Shane Wright au mondial junior est peu probable

La collection de Shane Wright devra vraisemblablement se limiter à une seule médaille d'or du Championnat mondial junior.

Le directeur général du Kraken de Seattle, Ron Francis, a affirmé lundi que l'attaquant âgé de 19 ans ne participera probablement pas à l'événement cet hiver, même s'il est toujours admissible pour le tournoi. Wright était le capitaine de l'équipe canadienne quand elle a triomphé à Halifax l'hiver dernier.

Lors d'une mêlée de presse dans le cadre de la conférence PrimeTime sports, lundi, Francis a ajouté que Hockey Canada était au courant de la position de l'organisation en prévision du tournoi présenté cette année à Göteborg, en Suède.

Je pense que c'est du passé pour lui, a dit Francis. Je ne le vois pas participer à une autre édition du mondial junior.

Le Canada sera certainement aussi privé de Connor Bedard, qui brille avec les Blackhawks de Chicago après avoir été sélectionné au premier rang du repêchage de la LNH en juin. Son coéquipier Kevin Korchinski pourrait aussi sauter son tour, alors qu'il tente de s'établir avec les Blackhawks.

De son côté, Wright connaît un début de carrière en dents de scie dans les rangs professionnels.

Le natif de Burlington, en Ontario, a longtemps été le favori pour être choisi au premier rang du repêchage de 2022, mais il a finalement glissé au quatrième rang.

Wright a amassé un but et une aide en huit parties avec le Kraken la saison dernière. Il a aussi été laissé de côté à plusieurs reprises et a éventuellement été cédé aux Firebirds de Coachella, dans la Ligue américaine de hockey.

Il a finalement rejoint l'équipe canadienne en décembre en prévision du mondial junior. Il est ensuite retourné dans la ligue junior de l'Ontario avant de participer aux séries de la Ligue américaine de hockey avec les Firebirds.

Cet automne, Wright a été cédé aux Firebirds au terme du camp du Kraken. Il a ensuite récolté quatre buts et deux aides en sept parties avant d'être rappelé par le Kraken la semaine dernière, quand Jordan Eberle est tombé au combat.

Francis a insisté pour dire que le Kraken était toujours enthousiaste au sujet de Wright, qui avait reçu le statut de joueur exceptionnel pour pouvoir jouer à l'âge de 15 ans dans la Ligue de l'Ontario. Il a noté qu'il continue à améliorer des aspects de son jeu.

Il contrôle mieux la rondelle en zone neutre, a dit Francis. Il possède un excellent coup de patin et de bonnes habiletés. Nous tentons de l'encourager à tirer plus souvent. C'est ce qu'il a fait avec les Firebirds.

Il y a beaucoup d'éléments positifs à noter au sujet de sa progression.

Wright a obtenu un seul tir au but à ses deux premiers matchs avec le Kraken en 2023-24. Le Kraken affrontait l'Avalanche du Colorado lundi soir.

Il a énormément progressé, a dit Francis à la foule durant la conférence. Malheureusement, ce n'est pas facile d'avoir un impact quand vous jouez seulement neuf ou 10 minutes sur le quatrième trio.

Nous sommes à l'aise avec où il en est dans sa progression et nous croyons toujours qu'il est voué à un brillant avenir avec notre équipe.