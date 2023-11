Jonathan Huberdeau, apprendre à décrocher

Jonathan Huberdeau se tenait bien droit à son casier. Ses coéquipiers ont rigolé quand ils ont vu la poignée de journalistes montréalais l’entourer précipitamment en rentrant dans le vestiaire. Cette attention est maintenant devenue sa réalité.

Comme bien des Québécois, Huberdeau attirera toujours les médias à chacun de ses passages au Centre Bell où il s’est entraîné avec les Flames lundi à un peu plus de 24 heures du duel face au Canadien.

La nouveauté dans son cas est qu’il doit maintenant répondre de ses actes dans son propre marché, à Calgary. En Floride, Huberdeau pouvait bien passer trois semaines sans marquer, il ne défrayait pas la chronique.

Aujourd’hui, ses déboires sont largement documentés, en partie en raison de son faramineux contrat de 8 ans et 84 millions de dollars. Il n’en est qu’à la première année de l’entente et ne pourra plus jamais s’en dissocier. Ce bout de papier est autant une bénédiction pécuniaire qu’un fardeau sportif actuellement.

Calgary c’est un marché canadien, mais les gens sont gentils avec moi, ils me soutiennent. Je sais que les partisans demandent plus de moi, c’est normal. Ils veulent que je sois meilleur. Mais au bout du compte, peu importe le marché, c’est à toi de décider ce que tu vas faire avec ça , a lancé le numéro 10 des Flames.

L’ailier gauche détient la huitième entente la plus lucrative pour ce qui est de la moyenne annuelle parmi tous les attaquants de la ligue. Sa maigre production de 7 points en 14 matchs le place au 176e rang des attaquants de la LNH.

C’est un peu humiliant.

Ce serait moins inquiétant si la statistique apparaissait clairement comme un accident de parcours; malheureusement, cela s’ajoute à une campagne difficile l’année dernière où sa production avait chuté de plus de la moitié, passant de 115 points en 2021-2022 avec les Panthers à 55 avec les Flames.

Huberdeau n’a plus marqué depuis le 19 octobre à Buffalo, une disette de 10 matchs au cours de laquelle il a amassé 3 passes et affiché un différentiel de -13.

L’an dernier c’était une question d’adaptation à son nouvel environnement, a dit son entraîneur Ryan Huska. Cette saison, il s’agit juste de trouver sa voie et sa constance , a-t-il spécifié.

Le principal intéressé a plutôt parlé de confiance.

Je l’ai, le talent. C’est juste de retrouver le petit quelque chose qui me manque.

Il a été question d’une relation difficile avec l’entraîneur Darryl Sutter l’an dernier. Il est maintenant parti. Huska s’est amené et rien n’a changé pour l’instant.

On a aussi évoqué le besoin de trouver le bon complément à son style de jeu, qu’il se sentait encore un peu perdu éloigné d’Aleksander Barkov. Il a donc eu droit à des auditions avec à peu près tous les centres de l’équipe : d’Elias Lindholm à Nazem Kadri en passant par Mickael Backlund avec qui il était de retour à l’entraînement lundi.

Aucune solution ne l’a encore relancé si bien que Huska l’a cloué au banc pendant toute la troisième période d’un match contre les Predators de Nashville la semaine dernière. Huberdeau, la tête entre les deux jambes, n’en menait pas bien large.

J’ai mis ça derrière moi, a assuré le jeune trentenaire, je ne veux pas trop m’en faire avec ça. On s’est parlé, on est corrects.

Ce qui compte est de savoir comment tu vas répondre à ça. Et il l’a bien fait , a expliqué son entraîneur.

À l'image de l'équipe

Huberdeau a passé son dimanche de congé en famille pour se changer les idées un peu. Il l’admet volontiers, il peine à penser à autre chose présentement.

En entrevue avec le confrère du Journal de Montréal Jean-François Chaumont la semaine dernière, David Perron disait qu’il aimerait l’amener prendre une bière pour jaser d’autre chose que du hockey.

J’ai vu ça. C’était gentil de sa part , s’est amusé le Jérômien.

Ce n’est pas facile (de décrocher). Tu retournes à la maison et tu y penses. Tu veux bien faire […] Quand ça va bien, c’est facile de décrocher. Je fais face à de l’adversité. Ça fait partie de la vie. C’est juste de savoir comment tu passeras au travers. Je ne lâcherai pas, je vais combattre ça , a-t-il assuré.

Son équipe aussi traverse une période creuse ce qui n’aide en rien au moral des troupes.

Après une saison exceptionnelle de 111 points il y a 2 ans, les Flames ont piqué du nez l’an dernier. Ce qui était considéré comme une anomalie semble devenir une tendance et l’on murmure maintenant les mots reconstruction à Calgary.

La moitié de la brigade défensive n’a pas de contrat au-delà de la présente saison et le premier joueur de centre, Elias Lindholm, pourrait aussi, grand bien lui fasse, profiter de sa pleine liberté au mois de juillet.

Dans le contexte, le nouveau directeur général, Craig Conroy, ne pourra risquer de les voir tourner le dos à l’équipe sans rien obtenir en retour. Une décision devra être prise dans les prochains mois, voire les prochaines semaines.

Et comme l’équipe coule à mesure que s’enfonce Huberdeau, ce n’est rien pour relâcher la pression sur les épaules de la fierté des Basses-Laurentides.

Formation des Flames à l’entraînement :

Attaquants

Ruzicka-Lindholm-Mangiapane

Zary-Kadri-Pospisil

Huberdeau-Backlund-Coleman

Sharangovich-Dube-Duehr

Défenseurs

Weegar-Andersson

Hanifin-Tanev

Zadorov-DeSimone

Gardiens