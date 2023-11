Les camps d’entraînement de la LPHF commencent mercredi

Les camps d'entraînement des équipes de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) qui commencent mercredi seront la première occasion de voir les joueuses à l'œuvre ensemble. Le processus de sélection s'étalera jusqu'au 11 décembre.

Ces camps, d'une durée d'un mois, permettront de former les trios des six équipes qui commenceront leur saison en janvier au sein de la nouvelle ligue.

La LPHF amorcera ses activités en janvier 2024

Plus de 180 joueuses sont attendues à ces camps. Certaines ont participé à la Série de la rivalité entre le Canada et les États-Unis; d'autres évoluaient en Europe; nombreuses d'entre elles n'ont pas joué depuis le printemps.

Le 29 novembre, les équipes devront réduire leur formation à 27 joueuses. Par la suite, les équipes auront deux périodes bien définies dans le temps pour offrir des contrats aux joueuses non retenues par les autres formations.

Le 11 décembre, les équipes devront choisir leur formation officielle de 23 joueuses, plus 2 joueuses de remplacement (réservistes).

Les logos provisoires utilisés par les six équipes de la LPHF sur les médias sociaux.

Les six équipes de la LPHF sont : Boston, Montréal, New York, Ottawa, Toronto et Minnesota.

Montréal pourra compter sur la meilleure attaquante, Marie-Philip Poulin, et la meilleure gardienne, Ann-Renée Desbiens, qui est actuellement blessée. Elles ont signé des contrats de trois ans avec l'équipe.

La directrice générale, Danièle Sauvageau, a invité cinq gardiennes au camp, dont Marie-Soleil Deschênes, qui évoluait avec la Force de Montréal dans la défunte Premier Hockey Federation (PHF). Montréal cherchera aussi à garnir son groupe de défenseuses.

Du côté d'Ottawa, l'équipe a invité la joueuse par excellence de la PHF, Mikyla Grant-Mentis.

Akane Shiga, numéro 16 du Japon, et Nicoline Jensen, numéro 14 du Danemark, lors d'un match aux Jeux d'hiver de 2022

Elle pourrait évoluer avec la jeune joueuse japonaise Akane Shiga, qui s'est fait remarquer au sein de l'équipe nationale nippone, et la défenseuse Aneta Tejralová, capitaine de l'équipe nationale de République tchèque.

Toronto a fait signer un contrat d'une saison à la gardienne Erica Howe. Elle rejoint Kristen Campbell, qui a elle aussi signé un contrat. Deux autres gardiennes participeront au camp.

Jocelyne Larocque et Renata Fast devraient composer le duo numéro un en défensive de l'équipe torontoise.

Encore beaucoup de boulot à abattre

Lundi, la LPHF a confirmé où les six équipes s'entraîneront de façon permanente. Montréal élira domicile au Centre 21.02, situé à l'Auditorium de Verdun. Quant aux formations d'Ottawa et de Toronto, elles s'entraîneront respectivement au TD Place et au Ford Performance Centre.

Alors que les premiers matchs seront disputés en janvier prochain, il reste encore beaucoup de boulot à abattre pour la nouvelle ligue. Les noms des équipes n'ont toujours pas été confirmés, quoique la LPHF ait enregistré des appellations potentielles dans la banque du droit d'auteur américain. La formation montréalaise pourrait s'appeler l'Écho, tandis qu'Ottawa et Toronto hériteraient de l'Alert et du Torch. La confirmation des logos suivra probablement celle des noms d'équipe.

Le calendrier des matchs n'a pas été annoncé non plus.

