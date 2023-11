Pendant que Juraj Slafkovsky disputait peut-être le meilleur match de sa carrière dans la LNH, à quelques centaines de kilomètres au sud, Alexis Lafrenière a offert une démonstration supplémentaire, si besoin était, des vertus de la patience.

Les exemples du genre sont légion; Lafrenière n’est que le dernier sur la liste. Le premier choix au total en 2020 a inscrit un doublé dimanche et a mis la touche finale à la victoire de ses Rangers de New York avec un but gagnant en tirs de barrage. Celui de 2022 n’a rien fait de tel dans la défaite des siens contre les Canucks, mais s’est montré plus menaçant que jamais ce qui a fait dire à son entraîneur que c’était le match où il a eu l’air le plus confortable sur la glace .

L’idée ici n’est pas de comparer les deux. Chacun son rythme. Le Slovaque bat la mesure avec une meilleure cadence depuis le match à Saint Louis. Dimanche, il s’est permis dix tentatives de tirs et en a cadré six, un sommet pour lui au cours de ses 54 matchs d’expérience.

On l’a vu créatif aussi, plus patient. En troisième période, il a offert une occasion de qualité à Christian Dvorak après avoir coupé vers l’intérieur, feint le tir et laissé glisser la rondelle doucement vers son joueur de centre. Une manœuvre qui n’a pas abouti, mais qui témoigne d’une certaine aisance, d’une jolie lecture du jeu.

Quand tu lis le jeu comme ça, habituellement la rondelle te trouve […] C’est très encourageant de voir les touches qu’il a.

Le Canadien a confiance en l’éclosion éventuelle de Slafkovsky dans le contexte de développement offert à Montréal. À Montréal et pas ailleurs. L’équipe a établi un plan de match chapeauté de près par Martin St-Louis qui a des conversations quasi quotidiennes avec le jeune homme. Qui l’encourage à voir le bon côté des choses, à prendre la vie avec légèreté tout en s’appliquant au travail.

La recette de n’importe quel professeur avec un élève en difficulté au fond.

Que Slafkovsky ait réussi une performance du genre au terme d’une semaine de quatre matchs en six jours n’a d’ailleurs rien d’anodin.

En début de saison, le doyen de la Ligue nationale, Mark Giordano, nous confiait que rien n’est plus difficile pour un jeune joueur qu’apprivoiser les rigueurs du calendrier de la LNH. Les matchs aux deux jours – ou les programmes doubles en 24 heures comme dimanche - les déplacements d’une ville à l’autre, la fatigue et le besoin de performer sous la loupe de milliers d’amateurs.

L’horaire est complètement différent quand tu arrives des rangs juniors ou universitaires (ou de l’Europe comme Slafkovsky, NDLR). C’est la première chose que tu dois apprendre, ce nouveau style de vie. Et c’est tellement difficile de trouver du temps sur la glace et créer des jeux , avait-il expliqué à Toronto en marge du premier match de la saison.

Généralement, tous ceux qui se rendent dans la LNH étaient habitués d’être le meilleur joueur partout où ils sont passés avant. Probablement qu’ils récoltaient tous beaucoup de points et qu’ils dominaient. Tu arrives dans la LNH et c’est un peu différent n’est-ce pas? Mais je dirais que le pire c’est l’horaire, assurément , avait répété Giordano.

Slafkovsky doit encore s’acclimater à ce rythme endiablé et le match contre les Canucks est peut-être une manifestation d’une certaine maturité en ce sens. Physique et/ou morale.

Pour faire écho aux propos de Giordano, l’attaquant de 19 ans n’a pas non plus dominé offensivement depuis un long moment si ce n’est que sur de courtes périodes pendant des tournois internationaux. Il a donc beaucoup de choses à assimiler. Même s’il s’est mal protégé en deux occasions et s’est fait solidement frapper, même s’il tarde parfois à dégainer et permet à son couvreur de combler l’écart et anéantir la menace, il ne s’est pas laissé abattre.

Question de confiance , a-t-il dit dans le vestiaire après le match.

Quand tu as confiance, tu te permets de prendre le temps de lire le jeu et tu en fais des meilleurs. Ça ne marche pas toujours aussi bien par contre , a expliqué Slafkovsky.

Je veux être un des meilleurs […] Ce n’est qu’une question de temps avant que ça se mette à cliquer pour moi.

Ses coéquipiers ont opiné du bonnet.

Il a été incroyable. Il était partout sur la glace. Il a utilisé son corps vraiment bien. Il est tellement vite et solide sur ses patins. Il a démontré ça ce soir , l'a encensé Mike Matheson.

Il va juste continuer à s’améliorer , a estimé Dvorak.

Il y a de bonnes chances en effet. Son équipe aussi devrait suivre la même trajectoire. Du moins, c’en est l’espoir chez le CH. Parce qu’après avoir déployé une performance inspirée contre les Bruins, l’équipe a paru plus brouillonne, moins impliquée émotivement le lendemain.

Les joueurs s’étaient mis en garde contre ce creux de vague, mais l’avertissement n’y a rien changé.

L’équipe est jeune, les joueurs de deuxième année sont nombreux (huit pour être précis), ce qui viendra avec ses fluctuations.

Le but est clair.

Tu as cinq, six équipes qui étaient jeunes, qui ont grandi ensemble et là, c’est leur temps , avait lancé St-Louis en début d’année.

Quand on va être là? Je ne sais pas, mais je pense qu’on se rapproche tout le temps. Il y a des équipes qui sont capables de se rendre là plus vite que d’autres. Le but c’est de s’y rendre. Si tu focalises sur la vitesse à laquelle il faut que tu te rendes là, peut-être que tu ne t’y rendras jamais. Il faut vraiment que tu sois rationnel au lieu d’être émotif parce que c’est facile de se perdre dans cette ligue si tu es émotif. Il faut que tu fasses attention pour être certain de prendre les bonnes étapes pour arriver là. C’est notre but , avait noté l’entraîneur.

Un enseignement qui s’applique autant à Slafkovsky qu’à l’équipe.

En espérant que personne ne soit épuisé d’attendre parler de quête de maturité et de développement. Ça ne fait que commencer.