Les Canucks trop forts pour le Canadien

Le Canadien a plié l'échine cette fois-ci contre l'une des meilleures formations de la LNH.

Conor Garland et Dakota Joshua ont récolté chacun un but et une aide, Casey DeSmith a stoppé 32 lancers et les Canucks de Vancouver ont vaincu le club de hockey montréalais 5-2, dimanche soir au Centre Bell.

Le Canadien s'était payé la meilleure équipe de la LNH, les Bruins de Boston, samedi, s'imposant 3-2 en prolongation.

Seulement 24 heures plus tard, la troupe de Martin St-Louis a fait preuve de moins d'opportunisme, tandis que son adversaire a profité de ses chances à forces égales pour s'imposer. Les Canucks (11-3-1) ont ainsi inscrit une neuvième victoire à leurs 11 dernières sorties (9-1-1).

Le gardien Casey DeSmith a effectué 32 arrêts contre le Canadien de Montréal, dimanche soir. Photo : Reuters / David Kirouac

Mike Matheson et Arber Xhekaj ont marqué pour le Canadien (7-6-2) en troisième période. Jake Allen a réalisé 30 arrêts.

Ilya Mikheyev, Phillip Di Giuseppe et Brock Boeser ont aussi touché la cible pour les Canucks.

Avant la rencontre,le Canadien avait cédé l'attaquant Joel Armia au Rocket de Laval et rappelé le défenseur Gustav Lindström. Ce dernier servait de roue de secours si jamais Jordan Harris n'était pas en mesure de jouer.

Harris n'avait pas terminé le match la veille, face aux Bruins de Boston, victime d'une blessure au haut du corps en deuxième période. Il a finalement été en mesure d'affronter les Canucks.

Le Canadien jouera son prochain match mardi, quand il accueillera les Flames de Calgary au Centre Bell.

À la faveur des visiteurs

Tanner Pearson est celui qui est passé le plus près de marquer durant les 20 premières minutes de jeu. L'ancien attaquant des Canucks a toutefois atteint le poteau quand il a décoché un lancer à partir du bas du cercle des mises en jeu à la droite de DeSmith.

Garland a ouvert la marque à 6:15 du deuxième vingt. Il a fait dévier une remise de J.T. Miller dans l'objectif.

Mikheyev a creusé l'écart à 9:17. Il a battu Allen à l'aide d'un tir vif du côté de la mitaine. Le gardien du Tricolore avait perdu son bâton plus tôt dans la séquence.

Entre les deux buts des visiteurs, Christian Dvorak croyait avoir marqué pour le Canadien à 7:56. L'entraîneur Rick Tocchet a toutefois eu gain de cause lors d'une contestation puisque les reprises ont démontré qu'il y avait eu hors-jeu lors de l'entrée de zone.

Joshua a porté un dur coup au Tricolore en creusant l'écart à 3-0 avec 2:03 à faire au deuxième engagement. Il a profité d'un retour après deux tentatives de Garland.

Juraj Slafkovsky a connu une bonne deuxième période pour le Canadien, mais il s'est buté à trois reprises à DeSmith, dont deux fois coup sur coup quand le pointage était de 2-0 en faveur des Canucks.

DeSmith, qui a brièvement appartenu au Canadien cet été, a aussi frustré Brendan Gallagher tard en deuxième période. Gallagher venait d'intercepter une passe à la ligne bleue des Canucks et il a vite opté pour un tir des poignets. DeSmith s'est avancé et a réussi l'arrêt. Le juron crié par Gallagher à son retour au banc a résonné jusque dans les hauteurs du Centre Bell.

Matheson a relancé le Canadien à 6:46 alors qu'un avantage numérique de deux hommes venait de prendre fin.

Sean Monahan a ensuite raté une occasion en or de réduire l'écart à un seul but. Son tir sur réception n'a pas été très franc après une passe transversale de Pearson.

À l'autre bout de la patinoire, Allen a gardé le Canadien dans le coup avec un arrêt spectaculaire aux dépens de Mikheyev. Le gardien néo-brunswickois a étiré la jambière droite pour réussir l'arrêt.

Allen a ensuite été fumant contre Di Giuseppe, qui croyait avoir un filet ouvert devant lui.

Malgré tout, ce sont DeSmith et les Canucks qui ont eu le dernier mot. Boeser a porté le coup de grâce en marquant dans un filet désert avec 90 secondes à faire au match.

Xhekaj a surpris DeSmith avec 48,5 secondes à écouler, mais le mal était fait. Di Giuseppe a marqué un autre but dans un filet désert pour les Canucks avant la fin de la partie.