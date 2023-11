Le quart recrue C.J. Stroud s’illustre encore en fin de match contre les Bengals

C.J. Stroud, 2e choix du repêchage 2023, a mené une séquence offensive victorieuse à la dernière minute dans un deuxième match de suite, procurant cette fois une victoire de 30-27 aux Texans de Houston contre les Bengals de Cincinnati, dimanche.

Avec une égalité au tableau et 1 minute 33 secondes à écouler au quatrième quart, Stroud a fait progresser les Texans (5-4) de 55 verges en six jeux. Il a permis au botteur Matt Ammendola d'effectuer un placement de 38 verges lors du dernier jeu de la rencontre.

Matt Ammendola a signé une entente, jeudi, après que Ka'imi Fairbairn eut subi une blessure à la cuisse plus tôt dans la semaine. Photo : Associated Press / Emilee Chinn

Stroud a rejoint Dalton Schultz sur 25 verges et Noah Brown sur 22 verges lors de la poussée offensive décisive. Brown a terminé le match avec sept attrapés et 172 verges par la passe, alors que Devin Singletary a couru pour 150 verges et un majeur.

Stroud, 22 ans, a réussi 23 de ses 39 passes pour 356 verges et une passe de touché. Il a également traversé lui-même la ligne des buts une fois. La semaine dernière, son unité avait inscrit un touché gagnant en récupérant le ballon avec moins d'une minute à écouler contre les Buccaneers de Tampa Bay.

Du côté des Bengals (5-4), Joe Burrow a cumulé des gains aériens de 357 verges et deux passes de touché, mais a subi deux interceptions au quatrième quart. Il a malgré tout permis à son club d'effacer un déficit de 13 points au troisième quart.

Cam Taylor-Britt a intercepté une passe de Stroud avec 3:41 à jouer au quatrième quart, et deux jeux plus tard, Joe Mixon a effectué une course d'une verge pour le touché qui réduisait l'avance des Texans à 27-24.

Evan McPherson a créé l'égalité avec un placement de 31 verges, mais l'attaque de Burrow n'est jamais retournée sur le terrain.

Ja'Marr Chase a capté cinq ballons pour 124 verges et un touché pour les Bengals. Tyler Boyd a quant à lui réussi huit attrapés pour 117 verges. Trenton Irwin a aussi marqué un majeur par la voie des airs.

Sheldon Rankins a réussi trois sacs pour les Texans.

Les Colts l’emportent sur le Vieux Continent

Jonathan Taylor a réussi un touché au premier quart et les Colts d'Indianapolis ont tenu le coup pour battre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre 10-6, dimanche, en Allemagne.

La défensive des Colts (5-5) a dominé et le touché de Taylor au premier quart fut le seul de la partie. La troupe d'Indianapolis a intercepté une passe de Mac Jones au quatrième quart en plus de réaliser cinq sacs à ses dépens en première demie. Jones a cédé sa place à Bailey Zappe vers la fin du quatrième quart.

L'entraîneur-chef des Colts, Shane Steichen, a d'ailleurs encensé le travail phénoménal de sa défensive contre les Patriots.

Notre défense s'est levée. Nous avons fait progresser le ballon en attaque, mais nous n'avons pas bien complété nos séquences comme nous le faisons habituellement. C'était tout de même bien d'obtenir cette victoire , a-t-il mentionné.

Le match opposant les Colts et les Patriots était le 50e match de la NFL à l'extérieur des États-Unis et le dernier de la présente saison. Photo : Associated Press / Michael Probst

En retard 10-6 tard au quatrième quart, Jones a guidé les Patriots (2-8) dans la zone payante, mais Julian Blackmon a intercepté sa passe en direction de Mike Gesicki à la ligne de un.

Le quart des Colts Gardner Minshew a lancé une passe de 28 verges à Josh Downs pour forcer les Patriots à commencer à utiliser tous leurs temps d'arrêt.

Minshew a complété 18 de ses 28 passes pour des gains aériens de 194 verges. Taylor a amassé 69 verges en 23 courses alors que Michael Pittman a capté huit ballons pour un total de 84 verges.

Après avoir forcé les Colts à dégager, les Patriots a confié le ballon à Zappe alors qu'il restait 1:52 à écouler. Il a converti un quatrième essai avant d'être victime d'une interception de Rodney Thomas pour confirmer la défaite de son équipe.

Jones a vu 15 de ses 20 tentatives par la voie des airs être saisies, mais il a commis une 10e interception cette saison, un sommet dans la NFL. Les porteurs de ballon Rhamondre Stevenson et Ezekiel Elliott ont respectivement amassé 88 et 54 verges.

Bill Belichick connaît son pire début de saison depuis sa première année comme entraîneur-chef, en 2000. Les Patriots n'ont gagné aucun match contre d'autres équipes que celles de la Division est de l'Association américaine cette saison.

Les Patriots ont été incapables d'inscrire au moins un touché à trois reprises lors des 10 premiers matchs d'une saison pour une première fois depuis 1995.

Il y a simplement eu trop d'occasions ratées dans les trois aspects du jeu. Nous devons jouer du meilleur football de situation et tirer avantage de nos occasions. Nous n'avons pas assez bien fait notre travail aujourd'hui , a noté Belichick.

Les Patriots ont pris l'avance à la suite d'un placement de 37 verges de Chard Ryland, mais les Colts se sont placés en avance à la suite du majeur de Taylor, en quatrième essai.

Matt Gay a raté une tentative de placement de 57 verges à la fin du deuxième quart pour laisser le pointage à 7-3 à la mi-temps.

Ryland, qui avait raté un placement de 35 verges tôt au troisième quart, a réussi un botté de précision de 24 verges tôt au quatrième quart pour réduire l'écart à 7-6.

Gay a répliqué avec un placement de 51 verges pour confirmer la marque finale en faveur des Colts.