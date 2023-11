Hockey Québec (HQ) envisage très sérieusement de regrouper ses meilleurs espoirs masculins et féminins au sein de programmes de développement nationaux de type « Équipe Québec ». Une telle innovation, qui fera partie du prochain plan stratégique de HQ, serait sans précédent dans l’histoire du hockey québécois.

On semble cogiter énormément du côté de Hockey Québec par les temps qui courent.

Il y a quelques semaines, à l’invitation du directeur général de HQ Jocelyn Thibault, le comité de développement provincial a recommencé à se réunir. La dernière réunion de ce comité (auquel participent les dirigeants de HQ, de la LHJMQ, de la Ligue M18 AAA, de la Ligue junior AAA et du volet hockey du RSEQ) avait eu lieu avant la pandémie du printemps 2020.

Plusieurs changements sont survenus à la tête de ces organisations au cours des dernières années. Avant la pandémie, le directeur général de la fédération était Paul Ménard. Ce dernier a depuis été remplacé par Thibault. Le précédent DG de la Ligue M18 AAA était le vieux sage Georges Marien, qui a depuis remis les guides à Yanick Gagné. Sans oublier le fait qu’au cours de la dernière année, Mario Cecchini a succédé à Gilles Courteau à titre de commissaire de la LHJMQ.

Il y a donc un fort vent de renouveau autour de la table.

Nous parlons de développement (au sein de ce comité). L’objectif est de s’aligner et établir nos priorités et avancer. (…) Je veux que nous arrivions avec des actions concrètes dans les prochaines années. D’abord en constatant ce que dit la science en matière de développement et ensuite en voyant comment nous pouvons aligner les acteurs des ligues provinciales avec les principes de développement que nous constatons , expliquait récemment Jocelyn Thibault en entrevue.

***

La démographie québécoise et la clientèle de Hockey Québec ont changé. Au cours des 10 dernières années, la fédération est passée de quelque 100 000 membres à moins de 85 000. Cette nouvelle réalité est au cœur des réflexions de ceux qui supervisent la pyramide de développement de HQ.

Par exemple, le printemps dernier, les gouverneurs des équipes M18 AAA et de la LHJMQ se sont fait présenter des chiffres indiquant que la Ligue M18 AAA repose sur une base de plus en plus ténue.

Le Blizzard du Séminaire Saint-François a été sacré champion canadien M18 AAA en avril dernier.

Cette ligue est le joyau du hockey mineur québécois depuis près de 50 ans. À l’origine, comme le démontre le tableau suivant, chacune des sept équipes qui composaient la Ligue M18 AAA était alimentée par un bassin régional d’environ 2000 joueurs d’âge pee-wee (M13).

Or, le Québec n’a jamais développé autant de joueurs professionnels qu’à l’époque où la Ligue M18 AAA comptait seulement sept équipes.

À compter de la fin des années 1990, des redécoupages territoriaux ont toutefois été faits par la fédération. Le nombre d’équipes M18 AAA est ainsi passé à 12, puis à 15. Au milieu des années 2000, on a même étiré l’élastique jusqu’à 16 équipes.

À ces époques, les dirigeants de Hockey Québec et de la Ligue M18 AAA estimaient qu’on pouvait maintenir les mêmes niveaux d’excellence si chaque équipe M18 AAA était alimentée par un bassin de quelque 1000 joueurs de catégorie M13.

Le tableau démontre cependant que le nombre de joueurs québécois accédant régulièrement à la LNH s’est mis à chuter quand le nombre d’équipes M18 AAA s’est accru.

Or, les choses ne s’améliorent pas. Les bassins de joueurs M13 qui alimentent chaque formation de la Ligue M18 AAA sont depuis longtemps passés sous la barre des 1000 joueurs. Tout récemment, les données de la saison 2021-2022 indiquaient même que les bassins de joueurs M13 étaient en moyenne passés sous la barre des 800 joueurs.

Pour l’instant, malgré ces chiffres très révélateurs, les dirigeants de la Ligue midget AAA ne semblent pas enclins à réduire le nombre d’équipes qui composent leur circuit.

Ils se disent plus préoccupés à trouver une formule qui permettrait de mieux répartir les 300 meilleurs talents à travers les 15 équipes de la province.

Depuis de nombreuses années, diverses formules ont permis à des équipes M18 AAA établies dans des régions moins populeuses d’accueillir des joueurs qui avaient été retranchés par des équipes basées dans des bassins de joueurs plus imposants. On cherche encore à établir la formule idéale assurant le regroupement des 300 meilleurs talents.

***

Mais au bout du compte, peu importe ce qu’il adviendra des délibérations de la Ligue M18 AAA, les dirigeants de Hockey Québec semblent tenir mordicus à la mise sur pied de programmes de développement nationaux pour les meilleurs joueurs et joueuses âgés de 16 ans.

Autrement dit, on souhaite créer un programme d’Équipe Québec au sein duquel les meilleurs athlètes de 16 ans seront encadrés de façon optimale et soumis à niveau de compétition ainsi qu’à un calendrier permettant de maximiser leur développement.

C’est dans les cartons , confirme Jocelyn Thibault.

Je crois encore et nous croyons encore qu’on aurait avantage à regrouper nos jeunes joueurs et joueuses plus souvent. Sous quelle formule? S’agirait-il au sein d’une équipe permanente ou semi-permanente, je ne le sais pas.

Nous ne sommes pas encore tout à fait rendus à établir quelle forme cela prendra. Mais ça va faire partie de notre plan stratégique parce que ce sont des concepts en lesquels nous croyons beaucoup. Cela dit, ça prendra du financement et une capacité de le faire. Si on regroupe des jeunes, à quel endroit seront-ils regroupés et comment cela sera-t-il fait? On y croit et on s’active. On discute, notamment avec mes confrères des autres fédérations provinciales, pour voir comment on pourrait tenir faire des compétitions interprovinciales , explique Jocelyn Thibault.

À l’interne, certains privilégient clairement la mise sur pied d’un programme permanent.

***

Le déploiement d’un tel projet nécessiterait sans doute un rajustement des façons de faire des équipes de la LHJMQ. Cela dit, dans une écrasante majorité des cas, on peut arguer que jouer au sein d’un troisième ou quatrième trio au niveau junior majeur n’est pas une expérience de développement optimale pour un jeune de 16 ans qui, en plus, doit terminer ses études secondaires.

Le commissaire de la LHJMQ, Mario Cecchini

Pour cette raison, certains agents réclament depuis longtemps que les meilleurs hockeyeurs québécois soient regroupés au sein d’un programme de développement semblable à celui des États-Unis.

Comme je le mentionnais dans cette chronique en début d’année, le regroupement des meilleurs talents au sein d’un même programme est désormais une pratique répandue au sein des meilleures fédérations sportives au Canada et à travers le monde.

C’est notamment ce qui s’est produit chez Tennis Canada et chez Natation Canada, qui se sont mises à développer de façon soutenue des talents de niveau mondial après avoir créé des centres nationaux et après avoir embauché des entraîneurs de haut niveau.

Au sud de la frontière, USA Hockey rassemble les meilleurs hockeyeurs américains dès l’âge de 16 ans dans un programme national de développement. USA Hockey jette ainsi les bases de son équipe nationale junior en plus de développer, chaque année, plusieurs des meilleurs espoirs en vue du repêchage de la LNH.

Les Finlandais démarrent aussi leur programme d’équipe nationale dès l’âge de 16 ans pour leurs meilleurs hockeyeurs. Leurs joueurs ne sont toutefois pas regroupés en permanence.

Même si son bassin de joueurs est inférieur à celui du Québec, la Finlande a remporté trois des neuf derniers mondiaux juniors. Et le nombre de hockeyeurs finlandais qui jouent régulièrement dans la LNH s’est accru de 50 % au cours des 20 dernières années, passant de 20 à 30.