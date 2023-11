Le Canada, mené par l’Ontarienne de 18 ans Marina Stakusic, a pris l’avance 1-0 en finale de la Coupe Billie-Jean-King, décidée dans un format au meilleur de trois. L’Ontarienne de 18 ans a remporté son match face à l’Italienne Martina Trevisan, 43e raquette mondiale, en 2 manches 7-5 et 6-3, dimanche à Séville.

Révélation du tournoi, Stakusic, 258e à la WTA, a entamé la finale avec l’assurance qu’elle a démontré toute la semaine, forte de ses victoires en simple, d'abord contre l'Espagnole Rebeka Masarova en deux manches, puis face à la Polonaise Magdalena Frech en trois manches, et de son duel serré face à la Tchèque Barbora Krejcikova, samedi en demi-finales.

2:32 Marina Stakusic a remporté le premier match de la finale de la Coupe Billie-Jean-King. Photo : getty images for itf / Fran Santiago

Cette première manche avait des allures de roman, avec une histoire en trois temps échelonnée sur 55 minutes.

Publicité

Après un jeu dominant au service, Stakusic a brisé son adversaire à la première occasion, en route vers une avance de 3-0, puis de 4-1. Le vent qui lui soufflait dans les voiles s’est toutefois retourné rapidement.

Trevisan s’est alors ressaisie pour l’attaquer de front. Quatre jeux gagnants consécutifs, bons pour un score de 5-4, offraient à l’Italienne la chance de servir pour la manche, mais Stakusic avait du bon tennis en réserve. Trois jeux gagnants d’affilée de la Canadienne allaient non seulement sauver les meubles, mais donner une fin heureuse au premier chapitre de son conte de fées.

Acculée au mur, un bris de service pour ramener le match à 5-5 plaçait Stakusic à égalité, puis un jeu blanc la propulsait en avance, avant qu’un autre bris de service - son troisième du premier acte - ne lui offre la première manche, remportée 7-5.

La reprise s’est entamée sur un bris réussi par chacune des deux rivales, un scénario qui s’est répété aux 4e et 5e jeux pour garder les adversaires au coude à coude. Pour Stakusic, la saveur du tournoi, il n’y avait pas de quoi en faire un fromage, car son 6e bris de la journée lui donnait l’avance 4-2.

Un jeu gagnant au service remporté au bris d'égalité plaçait ensuite l’Ontarienne à quatre petits points de la victoire. Il en aura fallu un peu plus que ça, mais l’effort y était tout du long : au 8e jeu, Stakusic s’est offert 4 balles de match avant de voir Trevisan contrer coup pour coup et remporter le jeu au bout de 16 points.

Publicité

La suite, avec Stakusic au service, a été plus expéditive. À 40-15, sur sa 6e balle de match, l’Ontarienne a placé son coup droit le long de la ligne pour clore en beauté une semaine inoubliable. Avec 77 points remportés, 15 coups gagnants, 2 as et 6 bris dans la rencontre, c’est avec une victoire autoritaire que la Canadienne a placé son pays en avant dans cette finale.

Le deuxième match dimanche opposera la Lavalloise Leylah Annie Fernandez (35e) à Jasmine Paolini (30e). Un duel qui promet, non seulement pour l’enjeu, alors qu’une victoire de Fernandez offrirait au Canada sa première victoire à la Coupe Billie-Jean-King, mais aussi sur papier, puisque les deux joueuses ne sont séparées que par 5 rangs au classement de la WTA.

Si l’Italie parvient à revenir au score, un match de double décidera de l’issue du tournoi. Comme samedi en demi-finales, Fernandez fera alors équipe avec Gabriela Dabrowski contre Elisabetta Cocciarettto et Trevisan.

Plus de détails suivront.