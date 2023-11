Shiffrin l’emporte à Levi, Nullmeyer et St-Germain dans le top 10

L'Américaine Mikaela Shiffrin a profité d'une erreur de sa rivale Petra Vlhova pour remporter le 2e slalom de la Coupe du monde de Levi, en Finlande, dimanche.

Shiffrin, deuxième la veille dans la première course de la saison, a complété les deux descentes avec un temps combiné de 1 min 51 s 68/100.

La Croate Leona Popovic a pris la deuxième place, à 0,18 s d’écart, grâce au meilleur temps de la deuxième manche. L’Allemande Lena Duerr a complété le podium.

Performance honorable des Canadiennes, sur les pentes de Levi. La Torontoise Ali Nullmeyer a pris la 6e place, à 1,24 s de Shiffrin, et Laurence St-Germain, de Saint-Ferréol-les-Neiges, tout juste derrière (+1,32 s).

St-Germain n’avait pas réussi à se qualifier pour la deuxième manche la veille. Entre les deux descentes dimanche, elle est passée de la 9e à la 7e place.

La deuxième descente de Zermatt-Cervinia annulée

Par ailleurs, la seconde descente hommes de Coupe du monde de ski alpin masculin prévue dimanche à Zermatt-Cervinia a été annulée en raison de la météo, comme la première la veille, a annoncé la Fédération internationale de ski (FIS).

En raison des fortes chutes de neige qui ont débuté tôt ce matin, ainsi que du vent fort, compte tenu des prévisions du jour et pour garantir la sécurité de tous , le jury et les organisateurs ont renoncé à cette deuxième course, explique une porte-parole de la FIS sur le réseau social Telegram.

Avec les informations de Agence France-Presse